Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzwerte angestiegen

08.00 Uhr: Kaum Bewegung bei Inzidenzwerten in Unterfranken

Bei den Inzidenzwerten in Unterfranken gibt es am Sonntag kaum Veränderungen. Mit dem Landkreis Haßberge und dem Landkreis Rhön-Grabfeld liegen aktuell zwei Regionen über 2.000. Der Landkreis Haßberge hat aktuell den höchsten Wert in Unterfranken mit 2.197,6. In sechs von zwölf Regionen ist der Inzidenzwert leicht gestiegen, in sechs ist er leicht gesunken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Den niedrigsten Wert in Unterfranken hat aktuell die Stadt Schweinfurt mit 937,8. Das ist aktuell der einzige Wert in Unterfranken unter 1.000.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: