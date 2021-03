Corona-Ticker Unterfranken: Ostermarkt in Karlstadt ist abgesagt

06.50 Uhr: Höchste Inzidenz weiterhin in Aschaffenburg

Die Stadt Aschaffenburg hat weiterhin den höchsten Inzidenzwert in Unterfranken. Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt er aktuell bei 98,6. Mit einem Wert von 14,3 meldet das RKI für den Landkreis Kitzingen die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Unterfranken. Nur in zwei Regionen in Deutschland ist der Inzidenzwert niedriger als in Kitzingen. Insgesamt sind die Werte im Vergleich zum Vortag in sieben unterfränkischen Regionen gestiegen, in fünf sind sie gesunken. In der Stadt Würzburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz den zweiten Tag in Folge über dem Grenzwert von 50. Liegt der Wert in Würzburg auch am Freitag über 50, dann dürften die Geschäfte ab der kommenden Woche nur mit Terminvereinbarung öffnen.