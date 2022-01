Corona-Ticker Unterfranken: 3G in vielen Behörden

09.00 Uhr: Mitarbeiter des Würzburger Gesundheitsamts an Weihnachten und Silvester im Einsatz

Auch das Jahresende 2021 war geprägt von der aktuellen Corona-Entwicklung in der Region. Mit einem Wert von knapp 170 war die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Würzburg an Heiligabend im Vergleich zu den vergangenen Tagen niedriger, bereits am 5. Januar erreichte sie aber wieder einen Wert von 310,4. Das sorgt weiterhin für eine sehr hohe Belastung im Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Würzburg. Wie das Landratsamt Würzburg mitteilt, ruhte die Arbeit in den Ermittlerteams auch an den Feiertagen nicht. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür zuständig, positive Personen nach positiven PCR-Tests zu kontaktieren. "Unser Ziel war und ist es natürlich weiterhin, alle positiv getesteten Personen schnell zu erreichen. Das gilt selbstverständlich auch für Wochenenden und Feiertage. Nur so ist es möglich, Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen oder sie effektiv zu brechen", betont Sarah Eitelwein, die im Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Würzburg unter anderem die Arbeit der Ermittlerteams koordiniert.

In der Zeit vom 24. Dezember 2021 bis einschließlich 1. Januar 2022 kontaktierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mehr als 850 positiv Getestete. Dadurch haben sich in diesem Zusammenhang rund 1.800 Kontaktaufnahmen ergeben. Wegen der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante musste das Gesundheitsamt Indexpersonen oft zweimal anrufen, da die Variantenbestimmung über das vPCR-Verfahren zwei Tage dauert und es viele Rückfragen und Sonderanfragen per Mail gegeben hat. An den Feiertagen waren jeweils durchschnittlich 25 Personen im Dienst, davon jeweils durchschnittlich rund 15 Ermittlerinnen und Ermittler – aber auch Ärztinnen und Ärzte, Fachkräfte der Sozialmedizin – für die Teams Einrichtungen und Kita/Schule –, Mitarbeitende des Testmanagements und Hygienekontrolleurinnen und Kontrolleure für den Abruf und die Meldung der Daten. Die Ermittlerschaft bestand aus eigenem Personal, Kolleginnen und Kollegen der Stadt Würzburg und der Bundeswehr.

Rund 80 Teststellen gibt es aktuell in Stadt und Landkreis Würzburg. Gerade vor den Feiertagen wurden diese besonders oft in Anspruch genommen. Das Testmanagement am Landratsamt zieht deswegen ein positives Fazit: "Wir freuen uns, dass viele Bürgerinnen und Bürger von den zahlreichen Testmöglichkeiten Gebrauch gemacht haben, um sich und die Liebsten am Weihnachtsfest und an Silvester bestmöglich zu schützen", betont Paul Justice, der das Testmanagement verantwortet. Alleine am 31. Dezember 2021 zählte das Testzentrum an der Talavera 240 PCR Tests. Im gesamten Jahr 2021 waren es mehr als 217.000 PCR-Tests, die an der Talavera abgestrichen worden sind.

"Obwohl wir gerade zu den Feiertagen schlechte Nachrichten überbringen mussten, haben wir die von uns kontaktierten Bürgerinnen und Bürger als verständnisvoll und sehr kooperativ wahrgenommen. Natürlich ist viel Aufklärungsarbeit nötig, da die Verunsicherung in der Bevölkerung wegen der Omikron-Ausbreitung groß ist. Die erklärende Arbeit leisten wir aber gerne, um die Pandemie weiter bekämpfen zu können", betont Sarah Eitelwein.

Dr. Barbara Finkenberg, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, rechnet damit, dass die Fallzahlen aufgrund der ansteckenderen Omikron-Variante weiter steigen werden. Um gegenzusteuern sei es wichtig, sich impfen und regelmäßig testen zu lassen, die AHA+L-Regeln konsequent einzuhalten und Kontakte möglichst einzuschränken.