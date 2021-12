Corona-Ticker Unterfranken: Kundgebungen in Würzburg

13.27 Uhr: Impfungen ohne Termin im Raum Würzburg

Sowohl im Impfzentrum Am Handelshof in Würzburg-Lengfeld als auch in der Margarethenhalle in Margetshöchheim gibt es laut Landratsamt genügend Impfstoff und noch reichlich freie Termine. Impfwillige können daher am Dienstag ohne Terminvereinbarung vorbeikommen. Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen. Für alle über 30-Jährigen wird Moderna verimpft, Biontech steht für alle unter 30-Jährigen zur Verfügung. Auch die Anmeldung über das Online-Portal https://impfzentren.bayern/ und die telefonische Anmeldung unter 0931/497 382 30 ist weiterhin möglich.

An den kommenden beiden Wochenenden wird im Würzburger Impfzentrum am Handelshof in Würzburg-Lengfeld geimpft. Auch hier sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich. Stadt und Landkreis geben noch bekannt, wann Termine dafür freigeschaltet werden. Anmeldungen sind nur über das Online-Portal möglich.