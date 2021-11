Corona-Ticker Unterfranken: Zwei Regionen über 500

13.50 Uhr: Weiterer Todesfall im Landkreis Bad Kissingen

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es im Landkreis Bad Kissingen einen weiteren Todesfall gegeben. Dem Landratsamt in Bad Kissingen zufolge war die verstorbene Person über 80 Jahre alt, vollständig geimpft, hatte mehrere Vorerkrankungen und lebte zuletzt in einem privaten Haushalt. Seit Beginn der Pandemie sind 114 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Am Mittwoch, den 17. November 2021, liegen im Landkreis Bad Kissingen 44 neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 755 Personen mit dem Virus infiziert, davon werden 16 stationär behandelt. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen 475, Hammelburg 175, Bad Brückenau 105. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatl. Gesundheitsamtes 493,4. 325 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne.

Im Helios St. Elisabeth Krankenhaus in Bad Kissingen wurde eine Person positiv getestet. In der Median Frankenparkklinik in Bad Kissingen wurde eine Person positiv getestet. Im Wohnheim in Maria Bildhausen wurde eine Person positiv getestet. In der Grundschule in Ebenhausen wurden zwei Personen positiv getestet.

In der Grundschule am Mönchsturm in Hammelburg wurde eine Person positiv getestet. In der Mittelschule in Bad Brückenau wurden zwei Personen positiv getestet. In der Realschule in Bad Kissingen wurden zwei Personen positiv getestet. In der Henneberg Grundschule in Bad Kissingen wurde eine Person positiv getestet. Im Frobenius-Gymnasium in Hammelburg wurde eine Person positiv getestet. Maria Stern Kindergarten in Hausen wurde eine Person positiv getestet.

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 5.367 Corona-Fälle bestätigt.