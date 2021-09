Corona-Ticker Unterfranken: Niedrigste Inzidenz in Bad Kissingen

06.25 Uhr: Landkreis Bad Kissingen hat niedrigste Inzidenz Bayerns

Mit einem Wert von 21,3 hat der Landkreis Bad Kissingen derzeit die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in ganz Bayern. Da der Wert in dem Landkreis drei Tage lang unter 35 lag, gilt dort die 3G-Regel nicht - allerdings muss das Landratsamt diese Lockerung erst offiziell verfügen. Laut den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montag liegen in Unterfranken derzeit nur die Stadtkreise Aschaffenburg und Schweinfurt über der Marke 100. In der kreisfreien Stadt Würzburg fiel der Wert im Vergleich zu gestern (So., 12.09) von 103,2 auf 97,2.

Seit dem 2. September 2021 ist die 7-Tage-Inzidenz in Bayern nicht mehr Indikator für die Maßnahmen des Infektionsschutzes. Stattdessen richten sich die Maßnahmen nach der landesweiten Anzahl der Corona-Fälle, die innerhalb von sieben Tagen in Krankenhäuser eingeliefert wurden, und nach der Belegung der Intensivbetten durch Corona-Patienten. Diese Vorgehensweise hat die Staatsregierung Krankenhaus-Ampel getauft.

Lediglich der Grenzwert 35 spielt noch eine Rolle, denn für die 3G-Regel gilt: Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Grenzwert überschreitet, tritt sie in Kraft. Nach unten ändern sich die Regeln ebenfalls, wenn die 7-Tage-Inzidenz drei Tage lang unter dem entsprechenden Grenzwert lag. In Unterfranken ist das nur in den Landkreisen Main-Spessart und Bad Kissingen der Fall.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick: