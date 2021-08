Corona-Ticker Unterfranken: Wo wird weiter geimpft?

18.46 Uhr: Beschränkungen in der Stadt Aschaffenburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Aschaffenburg liegt den dritten Tag in Folge über dem Wert von 50. Damit treten in der Stadt wieder Beschränkungen in Kraft. Wer zum Beispiel essen gehen will, braucht ab Donnerstag wieder einen negativen Test. Außerdem werden die Kontakte erneut beschränkt. Was in Aschaffenburg ab Donnerstag gilt lesen Sie im Artikel "Inzidenz über 50: erneut Beschränkungen in Aschaffenburg".