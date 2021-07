Corona-Ticker Schwaben: Wohin nur mit dem Impfstoff?

13.45 Uhr: Unterallgäu will Impfen deutlich flexibler handhaben

Der große Ansturm auf die Impfzentren scheint vorbei zu sein. Das lege die aktuelle Nachfrage nach Impfterminen nahe, die Situation kippe, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Unterallgäu. Bisher überstieg die Nachfrage nach Impfterminen in den Zentren das Angebot an Impfstoffen. Mittlerweile würden aber kaum noch neue Termine ausgemacht oder vereinbarte Termine wahrgenommen, berichtet der ärztliche Koordinator Dr. Max Kaplan: "Der Rückgang der Inzidenz, die warme Witterung und die lang ersehnte Urlaubszeit vermitteln ein Gefühl der Entspannung und einer Normalität, die leider nicht gegeben ist." Er appelliert deshalb an die Menschen, sich impfen zu lassen. "Wir befinden uns im Wettlauf zwischen Impfen und Ausbreitung der Delta-Variante," erklärte Kaplan. Ganz unkompliziert impfen lassen könne man sich zum Beispiel am Freitag (02.07.21) und Samstag (03.07.21) bei einer Sonderaktion im Impfzentrum in Bad Wörishofen. Man könne ohne Terminvereinbarung vorbeikommen, zudem werde angeboten, den Zeitraum bis zur Zweitimpfung unter Umständen auf sechs Wochen zu verkürzen. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, bei ausgeprägten Nebenwirkungen nach der Erstimpfung mit Astrazeneca bei der zweiten Impfung auf einen anderen Impfstoff, zum Beispiel von Biontec oder Moderna, auszuweichen, so Kaplan laut der Mitteilung des Landratsamts. Auch unabhängig davon gebe es jetzt teilweise kurzfristig Termine im Impfzentrum.

8.48 Uhr: Augsburger Landrat bittet: Nicht zu früh zum Impftermin kommen

Obwohl aktuell wegen des Impfstoffmangels auch in den Impfzentren im Landkreis Augsburg weniger geimpft wird, gibt es an einzelnen Tagen immer wieder Warteschlangen vor den Impfzentren. Das liegt offenbar auch daran, dass viele Menschen deutlich zu früh – teils mehrere Stunden - zu den Terminen kommen.

Der Augsburger Landrat Martin Sailer vermutet, dass viele Menschen angesichts des Impfstoffmangels beunruhigt sein könnten. Er weist deshalb noch einmal daraufhin, dass jeder, der einen Termin hat, am vereinbarten Tag auch geimpft wird. Es sei völlig ausreichend, wenige Minuten vor dem Termin zu erscheinen. Durch die verfrühte Ankunft erreiche man nur, dass sich die durchschnittliche Wartezeit für alle entsprechend verlängere, was insbesondere angesichts der sommerlichen Temperaturen unbedingt zu vermeiden sei, so Seiler.

Impftermin-Tausch nicht möglich

Das Landratsamt weist außerdem darauf hin, dass man nicht eigenmächtig Impftermine tauschen kann. Nach Berichten des Personals aus den Impfzentren komme es immer wieder vor, dass andere Personen als die ursprünglich angemeldeten zu den Terminen erschienen und erklärten, dass sie ihren späteren Impftermin mit dem eingeladenen Impfterminbesitzer spontan getauscht hätten. Diesem Wunsch könne jedoch aus diversen Gründen nicht entsprochen werden. So könne das Personal im Impfzentrum nicht nachvollziehen, ob tatsächlich eine solche Vereinbarung getroffen wurde, zweitens könne die Rechtmäßigkeit einer solchen Impfung womöglich nicht gegeben sein und drittens sei es organisatorisch nicht leistbar, bereits vergebene Terminfenster individuell zu tauschen.

Dienstag, 29. Juni 2021