Corona-Ticker Oberpfalz: Amberg-Sulzbach weiter unter 300

14 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag in Regensburg entfällt

Jedes Jahr im November findet der zweite verkaufsoffene Sonntag in Regensburg statt und war in diesem Jahr am ersten Adventssonntag geplant. Nun muss die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Vorschriften zur COVID-19-Pandemie entfallen. Das teilte das Stadtmarketing Regensburg mit. Geplant war die Öffnung der Geschäfte demnach in der ganzen Stadt am 28. November von 13 bis 18 Uhr, begleitet worden wäre der Sonntag von den Christkindlmärkten in Regensburg zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Durch die aktuellen Vorschriften, verbunden mit der Absage der Christkindlmärkte in ganz Bayern, muss nun auf den verkaufsoffenen Sonntag verzichtet werden.

10.55 Uhr: Impfzentrum Nabburg arbeitet "am absoluten Limit"

Das Impfzentrum des Landkreises Schwandorf in Nabburg arbeitet derzeit am "absoluten Limit". Wie das Landratsamt mitteilt, stünden alle Mitarbeiter an der Belastungsgrenze. Auch Termine für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen seien blitzschnell ausgebucht. "Das ist schön, dass die Impfbereitschaft da ist. Gleichzeitig bitten wir aber um ein bisschen Verständnis", so Landratsamtssprecher Manuel Lischka zum BR.

Da es keine Wohnortbindung mehr gibt, könnten zum Beispiel Pendler sich inzwischen auch an ihrem Arbeitsplatz außerhalb des Landkreises Schwandorf impfen lassen. Es gebe außerdem immer wieder freie Termine, bei denen sich allerdings lange Schlangen bilden. So zum Beispiel am vergangenen Freitag. Innerhalb drei Stunden konnten von 350 Interessierten 300 geimpft werden, so Lischka. Zum Vergleich: Noch vor wenigen Wochen lag die Kapazität des Impfzentrums bei 120 Impfungen pro Tag.

Inzwischen habe man personell aufgestockt. Dies gehe ebenfalls nur nach und nach, da geeignetes Personal mit medizinischem Vorwissen meist selbst in den Hausarztpraxen oder im Ehrenamt, zum Beispiel beim Roten Kreuz oder den Johannitern, gebunden sei, so Lischka. "Was uns freut ist, dass sich aber auch immer wieder Menschen melden, die helfen wollen."