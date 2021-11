Corona-Ticker Oberpfalz: Tschechien führt 2G-Regel ein

17.10 Uhr: Besuche in Uniklinik Regensburg nur mit Test - in Schwandorf Besuchsverbot

In das Regensburger Universitätsklinikum dürfen Besucher ab sofort nur noch mit negativem Test. Wie das UKR jetzt mitteilte, gilt die Testpflicht auch für geimpfte und genesene Personen. Hierbei sind Schnelltests zulässig. Zudem muss vor dem Besuch eines Patienten oder einer Patientin ein Formular ausgefüllt werden, welches auf der Website des UKR zu finden ist. Weiter ist es nicht zulässig, das UKR mit Krankheitssymptomen zu betreten, heißt es weiter. Stationäre Patienten dürfen zwei Besucher täglich empfangen. Begleitpersonen sind weiterhin nur in dringlichen Fällen erlaubt.

Im St. Barbara Schwandorf gilt ab Mittwoch sogar ein Besuchsverbot in allen Bereich. Wie das Krankenhaus mitteilte, gibt es Ausnahmen - zum Beispiel bei Sterbefällen. Eine Begleitperson rund um die Entbindung ist nach wie vor erlaubt. Diese Begleitperson braucht einen Schnelltest oder einen PCR-Test.

10.21 Uhr: Wackersdorfer Weihnacht abgesagt

Die Wackersdorfer Weihnacht ist für dieses Jahr abgesagt worden. "Angesichts der aktuellen Lage und Entwicklung der Pandemie ist die Absage die einzige vernünftige Entscheidung." Das haben die Veranstalter am Dienstag mitgeteilt. "Bis vor wenigen Wochen hat kaum jemand damit gerechnet, dass sich die Rahmenbedingungen so schnell so drastisch verändern würden", sagte Michael Weiß, Kulturreferent der Gemeinde Wackersdorf. Der Fokus liege jetzt auf dem Weihnachtsmarkt 2022.

7.25 Uhr: SSV Jahn sucht Empfänger für "Heldentickets"

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg will in den kommenden Wochen mehr als 11.000 Eintrittskarten zu Fußballspielen an ehrenamtliche Mitarbeiter von sozialen und gemeinnützigen Organisationen verschenken. Diese sogenannten Heldentickets wurden im Frühjahr 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, von den Dauerkartenbesitzern beim Jahn gespendet. Nachdem klar war, das zur Rückrunde der Saison 2019/20 keine Zuschauer mehr zugelassen würden, hatten die Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit, den Wert ihrer nicht mehr genutzten Tickets für die Aktion "Heldentickets" zu spenden.

Mehr als 2.000 Jahn-Fans beteiligten sich an der Aktion und spendeten zusammen mehr als 11.000 Eintrittskarten, die jetzt im Laufe der Saison 2021/22 verschenkt werden sollen. Der Jahn hat jetzt alle Spender aufgerufen, Vorschläge einzureichen, welche gemeinnützigen Organisationen oder Berufsgruppen in den Genuss der Heldentickets kommen sollen. Bis 5. Dezember können Vorschläge abgegeben werden, dann werden die Tickets verteilt.

06.30 Uhr: Corona-Hotline in Schwandorf überlastet

Mit der steigenden Zahl von registrierten Corona-Infektionen wächst offenbar auch der Beratungsbedarf in der Bevölkerung. Am Landratsamt Schwandorf konnten am Montag 1.600 Anrufe bei der Corona-Hotline nicht beantwortet werden. Und das, obwohl das Personal aufgestockt wurde, wie die Behörde mitteilt. Die meisten Anrufer wollten sich dort offenbar einen Impftermin geben lassen. Dazu verweist die Kreisbehörde auf die Möglichkeit, von einer Onlinereservierung unter der Adresse www.impfzentren.bayern Gebrauch zu machen. Sollten dort keine freien Termine in den unmittelbar folgenden drei bis vier Tagen zu buchen sein, könne man sich auch einen Anruf bei der Hotline sparen. Dann stünden nämlich auch telefonisch keine freien Termine zur Verfügung, heißt es.