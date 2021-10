Corona-Ticker Oberpfalz: Jeder dritte Schwandorfer drittgeimpft

16.30 Uhr: Jede dritte Impfung in Schwandorf eine Drittimpfung

Auch im Landkreis Schwandorf steigt die Inzidenz immer weiter an. So liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 147,5. Währenddessen entscheiden sich immer mehr Schwandorfer für eine dritte Corona-Impfung.

Von den 1.541 Impfungen, die das Impfzentrum in Nabburg und die Hausärzte im Landkreis Schwandorf in den letzten sieben Tagen verabreicht haben, waren 549 Drittimpfungen, was einem Anteil von 35,6 Prozent entspricht. 23,9 Prozent waren Erstimpfungen und 40,5 Prozent Zweitimpfungen.