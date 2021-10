Corona-Ticker Oberpfalz: Chamer Impfbus auf "Spritz"-Tour

17.44 Uhr: Impfbus mit zwei Stopps im Landkreis Cham

Der Impfbus macht in dieser Woche Halt an zwei Stationen im Landkreis Cham. Morgen, 20. Oktober, können sich Impfwillige zwischen 14 und 19 Uhr am Dorfplatz in Runding impfen lassen. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. Am Donnerstag gibt es in Hohenwart die Gelegenheit sich impfen zu lassen. Der Impfbus steht von 13 bis 18 Uhr vor dem Gemeindegebäude in der Schulstraße 3. An diesen Tagen werden nur Erstimpfungen durchgeführt mit dem Impfstoff von Biontech. Interessierte brauchen nur ihren Personalausweis und – falls vorhanden – ihren Impfpass mitzubringen. Geimpft werden auch Personen, die nicht aus dem Landkreis Cham stammen sowie Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Vor Ort besteht außerdem die Möglichkeit zu einem unverbindlichen ärztlichen Gespräch.

08.45 Uhr: Besonders wenige Infektionen im Kreis Tirschenreuth

Der Landkreis Tirschenreuth hat aktuell die zweitniedrigste Rate an Neuinfektionen im gesamten Bundesgebiet. Am Dienstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen laut Robert-Koch-Institut bei 11,2 pro 100.000 Einwohner. Lediglich aus der Stadt Eisenach in Thüringen wird aktuell ein geringerer Wert gemeldet. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei null, weil derzeit überhaupt keine Neuinfektionen bekannt sind.

Überdurchschnittlich viele Neuinfektionen gibt es im Moment jedoch im Landkreis Cham. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen bei 238,9. Das ist der sechsthöchste Wert in ganz Deutschland.