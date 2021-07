Corona-Ticker Oberpfalz: Testzentrum Cham ändert Öffnungszeiten

15.18 Uhr: Freie Impftermine an Impfzentren im Kreis Regensburg

An den vier Impfzentren im Landkreis steht genug Impfstoff zur Verfügung, um jetzt auch ohne Priorisierung impfen zu können, sagte Andreas Piberger, Leiter der Impfzentren im Kreis Regensburg. Demnach gäbe es diese Woche noch rund 1.000 freie Impftermine.

Piberger begrüßt daher, dass die Priorisierung auch in den Impfzentren aufgehoben wurde. Der Leiter der Impfzentren im Landkreis Regensburg sagte auf BR-Anfrage: "Ich finde die Entscheidung der Regierung wichtig, wir haben momentan Probleme Impflinge für eine Erstimpfung zu bekommen". Es würde sich seit zwei Wochen anbahnen, dass die Impftermine nicht wie in der Vergangenheit sofort vergeben seien. "Wir haben genügend Kapazität und Impfstoff, aber die Impflinge werden benötigt." Deshalb bittet Piberger alle Menschen im Landkreis, die sich impfen lassen wollen, sich online im Bayrischen Impfportal zu registrieren. Die Wahrscheinlichkeit, in den kommenden Tagen direkt die Einladung zu einem Impftermin zu bekommen, sei extrem hoch.

Im Landkreis Schwandorf werden Impfwillige ebenfalls gebeten sich im Impfportal zu registrieren, hier benötigen die Impfwilligen allerdings ein wenig Geduld. Derzeit können keine Termine vereinbart werden. Zunächst werden noch Personen mit Priorität 3 geimpft, heißt es von Seiten des Landratsamtes.

07:30 Uhr: Stadt Amberg und zwei Landkreise mit Inzidenz null

Die Infektionszahlen bewegen sich in der Oberpfalz zu Beginn der neuen Woche weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Es gibt laut Robert Koch-Institut aktuell bereits drei Städte und Landkreise, die bei den Neuinfektionen eine 7-Tage-Inzidenz von null aufweisen: Das sind die Landkreise Tirschenreuth und Amberg-Sulzbach sowie die Stadt Amberg. Die höchste 7-Tage-Inzidenz verzeichnet aktuell der Landkreis Cham mit einem Wert von 9,4. Das bedeutet, dass es dort innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner 9,4 neue Coronainfektionen gegeben hat.

06:10 Uhr Landkreis Tirschenreuth: Sonderimpfaktion Astrazeneca

Im Landkreis Tirschenreuth wird am kommenden Freitag und Samstag erneut eine Sonderimpfaktion mit 1.000 Dosen des Impfstoffes von Astrazeneca stattfinden. Wie das Landratsamt Tirschenreuth mitteilt, kann sich jeder interessierte Landkreisbürger ab 18 Jahren ab morgen für eine Impfung auf der Landkreisseite anmelden. Die Erstimpfungen werden dann am 2. Juli von 11.00 bis 17.00 Uhr sowie am 3. Juli von 8.00 bis 17.00 Uhr im Impfzentrum für den Landkreis Tirschenreuth in Waldsassen vorgenommen. Am 2. Juli gibt es zusätzlich die Möglichkeit, sich von 9.00 bis 16.00 Uhr auch in Kemnath impfen zu lassen.