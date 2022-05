Corona-Ticker Oberpfalz: Inzidenzen über 500

13.50 Uhr: Inzidenzen über 500

Während die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen um die Marke von 500 pendelt, liegen die Inzidenzwerte in der Oberpfalz fast überall deutlich über 500. Das geht aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

Nur zwei von zehn Regionen in der Oberpfalz weisen heute Inzidenzen von unter 500 auf. Es sind die Städte Weiden mit 404 und Amberg mit 435. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in der Oberpfalz haben die Landkreise Cham mit 707 und Neumarkt mit 717. Zum Vergleich: Die Inzidenz in ganz Deutschland liegt heute im Schnitt bei 523. Gestern hatte sie laut RKI noch 499 betragen, vor einer Woche 632.

Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.