Corona-Ticker Oberpfalz: Amberger Imfpzentrum zieht um

6.30 Uhr: Amberger Impfzentrum muss umziehen

In Amberg muss das Impfzentrum umziehen. Der bisherige Standort in der Kennedyschule wird als Unterkunft für Ukraineflüchtlinge benötigt. In den ehemaligen Klassenräumen sollen bis zu 70 Kriegsflüchtlinge untergebracht werden. Zusätzlich wurden hier Container angeschafft, um die fehlenden Kochmöglichkeiten zu ersetzen sowie eine ausreichende Anzahl an Duschen zur Verfügung zu stellen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Das Impfzentrum in Amberg werde stattdessen in der Unteren Nabburger Straße 10 im ehemaligen Kinderreich eingerichtet, hießt es weiter. Das neue Impfzentrum kann demnach am Montag 9. Mai, seine Arbeit aufnehmen.