Corona-Ticker Oberpfalz: Messe in Furth abgesagt

7.05 Uhr: Inzidenz im Kreis Schwandorf unter 1.000

Als einziger Landkreis in der Oberpfalz weist der Kreis Schwandorf aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 1.000 auf. Der Wert der in den letzten sieben Tagen registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner betrug am Mittwochmorgen laut Robert-Koch-Institut 975,9. Allerdings wies das Landratsamt Schwandorf in einer Mitteilung vom Dienstag selber darauf hin, dass es zu einem Meldeverzug kommen kann. Unter anderem habe man neue Mitarbeiter einarbeiten müssen, die die Behörde nach dem Abzug der Bundeswehrsoldaten beim Datenimport jetzt unterstützten.

Unterdessen gibt es im Landkreis Schwandorf zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Verstorben sind der Kreisbehörde zufolge in dieser Woche ein 62-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau. Beide hätten zu Hause gelebt und bei beiden sei der Impfstatus nicht bekannt. Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Schwandorf steigt damit auf 260.