Corona-Ticker Oberpfalz: Ab Mittwoch 3G-Regelung in Weiden

16.16 Uhr: Impfmobil vorerst zum letzten Mal in Schwandorf

In Schwandorf ist am Dienstag, 28. September wieder das Impfmobil im Einsatz. Wie das zuständige Landratsamt mitteilte, wird das mobile Impfteam des Landkreises von zehn bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr beim Globus Warenhaus Halt machen. Es wird vorerst der letzte Termin des Schwandorfer Impfmobils sein. Ab Mittwoch wird das mobile Impfteam bis aus weiteres ausschließlich für Drittimpfungen in Pflege- und Senioreneinrichtungen im Landkreis Schwandorf unterwegs sein.

15.36 Uhr: 3G-Regelung in Weiden ab Mittwoch

In der Stadt Weiden gilt ab Mittwoch, 29. September die 3G-Regel. Das teilte die Stadt am Montagnachmittag mit. Grund ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt mit Stand heute an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde. Bis auf weiteres ist der Zugang, unter anderem zu öffentlichen und privaten Veranstaltungen, Fitnessstudios, Hochschulen und der Gastronomie beschränkt. Die 3G-Regel schreibt vor, dass Menschen, die entsprechende Angebote nutzen wollen, entweder geimpft, genesen oder getestet sind.

10 Uhr: Große Unterschiede bei den Inzidenzzahlen

Während der Landkreis Tirschenreuth zu Beginn der neuen Woche einen erfreulich niedrigen 7-Tage-Inzidenzwert von 13,9 aufweist, starten die Landkreise Neumarkt und Cham mit Werten über 100. Laut RKI hat der Landkreis Cham heute einen Wert von 112,42 und der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz 117,58.

Zwar hat die 7-Tage-Inzidenz seit Anfang September mit den neuen Corona-Bestimmungen in Bayern an Bedeutung verloren - sie wurde durch die Krankenhausampel ersetzt. Für die 3G-Regeln ist die 7-Tage-Inzidenz aber weiterhin von Bedeutung: Erst ab einer Inzidenz von über 35 wird in einem Landkreis oder einer Stadt der Zugang zu Innenräumen bei öffentlichen Veranstaltungen, der Gastronomie und Beherbergungsbetrieben beschränkt. Die bundesweite Notbremse bei einer Inzidenz von über 100 gibt es nicht mehr. Wie bisher gilt dabei: Die 7-Tage-Inzidenz muss die 35 drei Tage in Folge überschreiten, dann gilt zwei Tage später die 3G-Regel.