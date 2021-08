Corona-Ticker Oberpfalz: Kreis Cham fährt Impfzentren herunter

17.01 Uhr: Impfzentrum in Maxhütte-Haidhof schließt Ende August

Das Impfzentrum des Landkreises Schwandorf in Maxhütte-Haidhof soll zum 31. August geschlossen werden. Das teilte das Landratsamt Schwandorf heute mit. Grund dafür ist die geringe Auslastung des Impfzentrums und die vermehrt mobilen Impfangebote. Die Stadthalle in Maxhütte-Haidhof soll dann wieder ihrem ursprünglichen Zweck dienen, als Treffpunkt für Vereine und Gruppen. Bis zum 31. August werden am Impfzentrum noch Impfungen ohne Termin angeboten.

Künftig setzt der Landkreis weiter auf mobile Impfungen. Alle Stationen und Termine der laufenden Woche finden Sie hier.

15.08 Uhr: Neue Impftermine für Kinder und Jugendliche in Regensburg

Das Impfzentrum in Regensburg bietet neue Impftermine für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren an. Grund dafür ist laut Stadt die weiterhin hohe Nachfrage - bisher seien rund 530 Impfungen vorgenommen worden.Viele Eltern seien wegen der unterschiedlichen Aussagen bezüglich der Impfung für Kinder und Jugendliche verunsichert, heißt es. Deswegen stehen von Montag, 9. August, bis Sonntag, 15. August jeweils von 8 bis 17 Uhr am Impfzentrum Kinderärzte und Kinderärztinnen zur Beratung bereit. Wer sich im Anschluss an die Bratung für eine Impfung entscheidet, kann sich gleich vor Ort impfen lassen. Für Kinder ab 12 Jahren sind in Deutschland ausschließlich mRNA-Impfstoffe zugelassen. Eine vorherige Anmeldung oder Registrierung ist nicht notwendig.

Impfen ohne Anmeldung am Impfbus in Regensburg

Im Regensburger Stadtgebiet ist in dieser Woche außerdem der Impfbus der Stadt Regensburg unterwegs. Alle Stationen und Termine des Impfbusses finden Sie hier.Interessierte müssen für eine Impfung lediglich ihren Personalausweis und, falls vorhanden, den Impfpass mitbringen.

6.00 Uhr: Stadt Regensburg zum Wochenstart mit höchster Inzidenz

In der Stadt Regensburg gibt es im Oberpfalz-Vergleich zum Beginn der neuen Woche die im Verhältnis meisten registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Regensburg lag laut Robert-Koch-Institut am Montagmorgen bei 29,4. Den niedrigsten Inzidenzwert im Regierungsbezirk weist erneut der Landkreis Tirschenreuth auf. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 4,2.

5.35 Uhr: BMW-Werk fährt Produktion wieder hoch

Die auch durch Corona verursachte Zwangspause im BMW-Werk in Regensburg ist vorbei. Die Produktion in Harting wird heute wieder hochgefahren. Das BMW-Werk Regensburg hatte am 26. Juli zunächst eine Woche wegen Mangels an Zulieferteilen die Produktion gestoppt. Wegen Corona waren unter anderem keine Microchips mehr angeliefert worden. Anschließend gab es noch eine Woche bereits geplante Werksferien.