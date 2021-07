Corona-Ticker Oberpfalz: Sonderimpfaktion im Lkr. Schwandorf

12.00 Uhr: Sonderimpfaktion im Landkreis Schwandorf

In den Impfzentren im Landkreis Schwandorf kann man sich diese Woche ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Impfzentren in Nabburg und Maxhütte-Haidhof haben alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe vorrätig. Die Termine für die Zweitimpfung sollen zudem so flexibel wie möglich vergeben werden, damit sie sich nicht mit Urlaubsplänen überschneiden und geschwänzt werden. Die bestehende Online-Warteliste für Termine sei abgearbeitet, teilt das Landratsamt Schwandorf mit.

Deshalb können bis Freitag alle Impfwilligen ab 16 Jahren ohne Termin in die Impfzentren kommen. Angesprochen sind auch diejenigen, die bei der Erstimpfung Astrazeneca bekommen haben. Sie können sich die von der Ständigen Impfkommission empfohlene Zweitimpfung mit Biontech oder Moderna geben lassen. Dazu müssen sie den Nachweis über die Erstimpfung mitbringen. Wer möchte, kann auch weiterhin einen Termin buchen.

Für die Sonderaktion gelten an beiden Standorten diese Woche geänderte Öffnungszeiten: Montag. Mittwoch und Freitag: 8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 10.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr.