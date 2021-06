14.06.2021, 14:38 Uhr

Corona-Ticker Oberpfalz: Kein 24-Stunden-Schwimmen in Amberg

Aufgrund der Corona-Situation gibt es in diesem Jahr kein 24-Stunden-Schwimmen in Amberg. Unterdessen hat in der Oberpfalz nur die Stadt Regensburg eine Inzidenz von über 25. Mehr Nachrichten aus der Oberpfalz im Corona-Ticker: