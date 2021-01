Corona-Ticker Oberpfalz: Regensburg mit niedrigstem Inzidenzwert

11.45 Uhr: Mehr als 1.200 Impfdosen in Nabburg verimpft

Seit Beginn der Corona-Impfungen am 27. Dezember 2020 sind in Nabburg bereits 1.270 Impfdosen verimpft worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Dienstleisters Bad-Gruppe hervor, die mit der Organisation und dem Betrieb des Corona-Impfzentrums in Nabburg beauftragt ist. Demnach würden bei der Impfung die Vorgaben zur Priorisierung strikt eingehalten.

Zunächst waren mobile Impfeinheiten in Pflege- und Altenheimen unterwegs, um dort Beschäftigte und Bewohner zu versorgen. Außerdem wurde medizinisches Fachpersonal in den Notaufnahmen und auf Intensivstationen, ambulante Pflegekräfte sowie Rettungsdienst und Notärzte geimpft. Ebenso wie weitere 350 Personen über 80 Jahre aus der Bevölkerung. Laut der Mitteilung des Dienstleisters klappe der Ablauf im Impfzentrum und in den mobilen Impfteams, die parallel arbeiten, reibungslos.

Die Terminvereinbarung erfolgt online auf der Homepage des Landkreises Schwandorf oder telefonisch unter 09433/ 31895-10.

6.10 Uhr: Amberg und Regensburg mit niedrigsten Inzidenzwerten

Die Städte Amberg und Regensburg weisen von allen kreisfreien Städten und Landkreisen in der Oberpfalz jetzt den geringsten Sieben-Tage-Inzidenzwert auf. Für Amberg meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) jetzt 75,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, für Regensburg 79,0. Einen Wert unter 100 weist auch der Landkreis Amberg-Sulzbach mit 91,2 auf. Dort gab es laut Gesundheitsamt auch in den vergangenen Tagen zwar Neuinfektionen, es wurden zuletzt aber keine größeren Ausbrüche mehr beobachtet. Außerdem sank die Zahl der infizierten Bewohner und Mitarbeiter von Heimen. Der höchste Inzidenzwert in der Oberpfalz wird aktuell für den Landkreis Tirschenreuth gemeldet: Er liegt bei 231,8.