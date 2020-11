Corona-Ticker Oberfranken: Corona-Kundgebung in Bayreuth

19.15 Uhr: Coburg erlaubt fünf Verkaufsbuden

Nach der coronabedingten Absage des Coburger Weihnachtsmarktes wird es dennoch ein Verkaufsbuden in der Stadt geben. Für fünf Marktbeschicker hätten sich Standorte mit ausreichend Abstand zueinander gefunden, teilte die Stadt mit. Sie dürfen Weihnachtsplätzen und Kinderpunsch verkaufen. Alkoholische Getränke dürfen nicht abgegeben werden. Bis zum 23.12. 20 können auf dem Albertplatz drei Verkaufsbuden aufgestellt werden. In der Badergasse wird es einen Stand mit Käse und Milchprodukte geben. Was es in der fünften Verkaufsbude zu kaufen gibt, steht noch nicht fest. Zehn Händler hatten sich beworben.

15.15 Uhr: Oberfranken verzeichnet zweitniedrigsten Inzidenzwert

Die Zahl der Corona-Infektionen in Oberfranken ist innerhalb eines Tages um 295 Fälle angestiegen. Laut den Zahlen (Stand: 25.11.20, 08.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) infizierten sich in Oberfranken in der vergangenen Woche mehr als 151 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen, in denen Oberfranken stets den niedrigsten Inzidenzwert verzeichnete, meldet das LGL nun den zweitniedrigsten. Nur Unterfranken liegt mit 149,44 noch darunter. Seit gestern sind vier weitere Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Oberfranken gestorben.

Den höchsten Inzidenzwert in Oberfranken verzeichnet die Stadt Hof mit 327,33. Damit überschreitet sie als einzige Kommune im Bezirk die Grenze von 300 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner.

13.04 Uhr: Kronach: Kontaktpersonen arbeiten im Krankenhaus

Weil die Infektionszahlen im Landkreis Kronach überdurchschnittlich hoch sind, gelten in der Frankenwaldklinik in Kronach Sonderregeln. Neben einem teilweisen Aufnahmestopp setzt die Klinik auch Mitarbeiter ein, die Kontaktpersonen von Coronavirus-Infizierten sind. Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie hier.

11.40 Uhr: Inzidenzwert in Hildburghausen auf über 500 gestiegen

Die Regiomed-Kliniken in Oberfranken und Thüringen behandeln 89 Patienten auf ihren Corona-Normalstationen. Hinzu kommen neun Intensivfälle, von denen sechs beatmet werden müssten, teilte der Klinikverbund mit. Die Lage sei "angespannt, aber beherrschbar". Sorgen bereiten dem Klinikverbund der erneut gestiegene Corona-Inzidenzwert in Coburgs Nachbarlandkreis Hildburghausen in Thüringen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts hat er sich auf 526,9 erhöht. Das ist der deutschlandweit höchste Wert. Am Vortag betrug der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100. Einwohner noch 482,6.

09.47 Uhr: Weihnachtsgottesdienst findet in Bamberger Schwimmbad statt

Um die Infektionsgefahr zu reduzieren, überlegt die evangelische Kirche zahlreiche Weihnachtsgottesdienste unter freiem Himmel abzuhalten. Ein Gottesdienst in besonders außergewöhnlicher Umgebung steht bereits fest. In Bamberg soll an Weihnachten an der sogenannten Hainbadestelle gefeiert werden. An dem Flussbad treffen sich für gewöhnlich im Sommer Hunderte Menschen zum Plantschen und Spielen.