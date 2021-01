Corona-Ticker-Oberfranken: Bambergerin Huml wird abgelöst

17.28 Uhr: Abstand halten in Grenzregion Rennsteig

Einen Tag vor dem Feiertag Heilig Dreikönig haben Kommunalpolitiker aus der oberfränkisch-thüringischen Grenzregion die Bevölkerung aufgefordert, auch im Freien Abstand zueinander zu halten. Wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus sollten Kontakte zu anderen "wo immer möglich auf das absolut notwendige Minimum" reduziert werden, heißt es in dem gemeinsamen Appell von Landräten und Bürgermeistern aus der Rennsteig-Region.

Die Region Coburg und der Nachbarlandkreis Hildburghausen in Thüringen gelten als Corona-Hotspots. In der Stadt Coburg ist der 7-Tage-Inzidenzwert auf 391,99 gesunken. Coburg ist damit aber nach wie vor Spitzenreiter bei den Corona-Inzidenzwerten in Oberfranken und Bayern.

14.55 Uhr: Inzidenzwert in Coburg sinkt auf unter 400

In Oberfranken haben sich innerhalb eines Tages nachweislich 273 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Gemäß den Zahlen (Stand: 05.01.21, 08.00 Uhr) des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen beträgt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken 225,46. In ganz Bayern verzeichnet nur Niederbayern mit 247,72 einen noch höheren Wert. Seit gestern ist die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus in Oberfranken um 42 auf insgesamt 666 seit Ausbruch der Pandemie angestiegen.

Unterdessen hat der Inzidenzwert in Coburg die Marke von 400 unterschritten. Mit 391,99 ist die Stadt aber nach wie vor der Hotspot in Bayern. Das niedrigste Infektionsgeschehen in Oberfranken verzeichnet die Stadt Bamberg mit mehr als 59 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

06.21 Uhr: Impfstart in Hof verzögert sich

Das Corona-Impfzentrum für Stadt und Landkreis Hof wird voraussichtlich erst Ende Januar in Betrieb gehen. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten beim Impfstoff können momentan nur die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Klinik-Mitarbeiter gegen das Covid-19 geimpft werden, sagt Landrat Oliver Bär (CSU) auf BR-Anfrage. Erst Ende Januar können dann voraussichtlich Menschen, die über 80 Jahre alt sind aber nicht in einem Heim leben, geimpft werden. Nächste Woche bekommen diese Menschen zunächst Post vom Gesundheitsamt. Sie können dann telefonisch, per Brief oder Mail ihre Impfbereitschaft dem Gesundheitsamt zurückmelden. Die verfügbaren Impfdosen sollen im Landkreis Hof zunächst ausschließlich für Heimbewohner verwendet werden. In den vergangenen Wochen waren dort vermehrt Personen an Covid-19 erkrankt. Die Bewohner von zwölf der insgesamt 25 Altenheime in der Region seien bereits geimpft, heißt es. Außerdem hätten Mitarbeiter von Krankenhäusern und Rotem Kreuz Impfungen erhalten. Auch in anderen Regionen Oberfrankens mussten Impf-Termine wegen Lieferschwierigkeiten beim Impfstoff verschoben werden.