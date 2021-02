Corona-Ticker Oberfranken: Lichtenfels nahe Inzidenzwert 35

18.10 Uhr: Mittlerweile 5.500 Impfungen im Kreis Wunsiedel

Im Landkreis Wunsiedel sind mittlerweile 5.500 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt worden. 3.400 Erstimpfungen und 2.100 Zweitimpfung seien durchgeführt worden, teilte das Landratsamt mit. Weil immer mehr Impfstoff ankomme, könne im Impfzentrum Wunsiedel fast täglich geimpft werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Außerdem seien im Klinikum Fichtelgebirge 450 Erstimpfungen durchgeführt worden. 410 Personen hätten bereits die Zweitimpfung bekommen.

Nach wie vor im Einsatz sind im Landkreis Wunsiedel mobile Impfteams. Am Dienstag kommt ein Team nach Kirchenlamitz und am Donnerstag nach Selb. Vergangene Woche hatten sie Station unter anderem in Marktredwitz, Arzberg und Schönwald gemacht.

15.27 Uhr: Oberfranken mit höchster Inzidenz in Bayern

In Bayern sind den Behörden seit gestern 712 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitgeteilt. Die Zahl der Todesfälle stieg um zehn auf 12.114. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Freistaat 429.004 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 397.660 gelten inzwischen als genesen. Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat in Bayern mit einem Wert von 113 weiterhin der Regierungsbezirk Oberfranken. Am niedrigsten ist der Wert in Schwaben (39). Der bayerische Durchschnitt liegt bei 59.

14.30 Uhr: Acht weitere Todesfälle in Oberfranken

In Oberfranken sind seit gestern 116 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 35.544 gestiegen. Den höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet der Landkreis Wunsiedel mit 310. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat der Landkreis Lichtenfels mit 37. Lichtenfels liegt damit nur knapp über dem Grenzwert von 35, der deutschlandweit als Ziel gilt um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen und die strengen Maßnahmen und zur Eindämmung des Virus wieder zu lockern.

1.271 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit gestern wurden acht neue Todesfälle gemeldet.