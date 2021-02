Corona-Ticker Oberfranken: "Jugend forscht" plant digitale Messe

17.37 Uhr: Landkreis Kronach richtet drei weitere Impfstellen ein

Weil immer mehr Impfstoff eintrifft, wird der Landkreis Kronach sein Impfzentrum vergrößern sowie drei Außenstellen in Nordhalben, Neukenroth und Steinbach einrichten. Ab dem 1. April sollen in Kronach täglich bis zu 400 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden, teilte das Landratsamt mit. Bisher sind es zwischen 250 und 300 Impfungen. Wieviele Impfungen in den Außenstellen erfolgen sollen, steht noch nicht fest.

Mittlerweile wurden im Landkreis Kronach fast 4.000 Erst- und mehr als 2.300 Zweitimpfungen vorgenommen. Das Landratsamt hofft, bald alle über 80-Jährigen geimpft zu haben.

16.06 Uhr: Hof schult Friseure im Umgang mit Schnelltests

Das Landratsamt Hof bietet Online-Schulungen zur Anwendung von Antigen-Schnelltests an. Das Angebot richtet sich an Friseure und weitere Betriebe, die ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Ein Mediziner wird ihnen am Donnerstag um 19 Uhr online erklären, wie sie eigenständig die Schnelltests durchführen können. Die Zugangsdaten zur Schulung sind unter folgender E-Mail-Adresse erhältlich: wirtschaft@landkreis-hof.de. Stadt und Landkreis Hof stellen den Betrieben die Grundausstattung für die Schnelltests kostenlos zur Verfügung. Sie kann unter hier bestellt werden.

15.34 Uhr: Kreis Wunsiedel mit dem höchsten Inzidenzwert Bayerns

In Oberfranken sind seit gestern 214 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 35.818 gestiegen.

Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet der Landkreis Wunsiedel mit 325. Es ist der der höchste Wert auch in Bayern. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat der Landkreis Coburg mit 30.

1.279 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit gestern wurden fünf neue Todesfälle gemeldet.

15.07 Uhr: Höchste Inzidenz Bayerns nun nicht mehr in Oberfranken

In Bayern sind den Behörden in den vergangenen 24 Stunden 1.393 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitgeteilt. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldeten Todesfälle stieg um 68 auf 12.239. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Freistaat 430.801 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 400.110 gelten inzwischen als genesen. Die höchste 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat bei den Regierungsbezirken in Bayern nun nicht mehr Oberfranken (111,8) sondern die Oberpfalz mit 112,1. Alle anderen Regierungsbezirke liegen unter dem Wert 100. Beim Blick auf die Städte und Landkreise zeigen sich große Unterschiede: So weist die Stadt Schweinfurt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 11 dem LGL zufolge den niedrigsten Wert im Freistaat auf. Der Landkreis Wunsiedel verzeichnet mit 325 den höchsten Wert. Der bayerische Durchschnitt liegt bei 59.

11.30 Uhr: Puppenfestival soll später stattfinden

Das Puppenfestival in Neustadt bei Coburg wird nicht wie geplant im Mai stattfinden. Nach Angaben eines Stadtsprechers habe man sich entschieden, die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in den September zu verlegen. Man sei entschlossen, das Puppenfestival nicht noch ein zweites Mal ausfallen zu lassen. Zusammen mit der Stadt Sonneberg in Thüringen plane man derzeit eine abgespeckte Ausgabe vom 12. bis 19. September. Es soll nach aktuellem Stand ein kleineres Puppenfestival als noch im Jahr 2019 geben. Allerdings müsse man die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie abwarten, heißt es aus der Stadtverwaltung in Neustadt bei Coburg. Das Puppenfestival ist nach Angaben der Veranstalter das größte seiner Art in Deutschland. Besonders beliebt waren in den vergangenen Jahren der Sammlerflohmarkt und die Puppenbörse. Außerdem boten die Museen der Städte Ausstellungen rund um die langjährige Puppentradition in Neustadt bei Coburg und Sonneberg.

07.24 Uhr: Bayreuths Landrat wirbt um Helfer in der Pflege

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser brauchen dringend Unterstützung: In einem Hilferuf hat sich der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) an alle Kreisverwaltungsbehörden gewandt. Auch im Bayreuther Landratsamt ging das dreiseitige Schreiben ein. Gesucht werden freiwillige Helfer, die in Zeiten der Corona-Pandemie mit anpacken und in Kliniken und Pflegeeinrichtungen aushelfen. Das nimmt der Bayreuther Landrat, Florian Wiedemann (Freie Wähler) zum Anlass, sich direkt an die Bürger und Bürgerinnen des Landkreises zu wenden.

"Wir müssen helfen, wo wir nur können. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises, einmal in sich zu gehen und zu überlegen, ob zeitliche Kapazitäten vorhanden sind, um diese Einrichtungen zu unterstützen." Florian Wiedemann, Landrat Bayreuth

Auch diejenigen, die über sehr geringe oder keine Vorkenntnisse im Bereich der medizinischen Versorgung und der Pflege verfügen, könnten einen wichtigen Beitrag leisten und an so mancher Stelle für Entlastung sorgen, lautete Wiedemanns Appell.

Laut Gesundheitsminister Holetschek werden vor allem Helfer gesucht, die Schnelltests durchführen könnten. Dazu gehört die Abstrichentnahme im Mund-Nasen-Rachenraum, Testdurchführung, Dokumentation und Kommunikation von Testergebnissen.

Interessenten können sich bei der Bundesagentur für Arbeit melden. Eine weitere Möglichkeit der Hilfe ist der Pflegepool der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB). Auch hier können beispielsweise soziale Betreuung, Servicetätigkeiten oder die Durchführung von Schnelltests übernommen werden.