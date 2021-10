Corona-Ticker Oberfranken: Infizierter in Trockauer Diskothek

18.30 Uhr: Corona-Infizierter feiert in Disco im Kreis Bayreuth

In einer Diskothek im Landkreis Bayreuth hat in der Nacht auf Sonntag ein Gast gefeiert, bei dem inzwischen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden ist. Es handelt sich bei der Disco um das "Musiccenter Trockau", teilt das Bayreuther Landratsamt am Mittwoch mit. Der Mann sei zum Zeitpunkt seines Aufenthalts als infektiös einzustufen gewesen. Das Gesundheitsamt bittet nun alle in diesem Zeitraum anwesenden Gäste, auf Symptome zu achten und sich testen zu lassen. Obendrein empfiehlt das Gesundheitsamt Bayreuth eine Kontaktreduzierung mindestens bis zum 24. Oktober 2021.

08.10 Uhr: Bamberger ETA-Hoffmann-Theater führt "3G+"-Regel ein

Für Besucher des ETA-Hoffmann-Theaters in Bamberg fällt ab heute die Maskenpflicht weg. Mit der Einführung der sogenannten "3G+"-Regel soll dem Publikum ein Stück Normalität zurückgegeben werden, heißt es in einer Mitteilung des Theaters. Demnach fällt auch die Abstandsregel weg. Voraussetzung für einen Besuch ist der Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test. "Wir haben vor dem Saisonstart von vielen geimpften und genesenen Besuchern die Rückmeldung erhalten, dass sie sich einen Wegfall der Maskenpflicht wünschen. Dies ist jetzt möglich", so Intendantin Sibylle Broll-Pape.

06.56 Uhr: 3G-Regel fällt ab Donnerstag im Kreis Bamberg weg

Nach der Stadt Bamberg ändern sich nun auch im Landkreis Bamberg die Corona-Maßnahmen aufgrund einer konstant niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz. Weil der Wert den dritten Tag in Folge die Marke von 35 unterschritten hat, fällt ab morgen im Landkreis Bamberg die 3G-Regel weg, heißt es aus dem Landratsamt. Bei Veranstaltungen bis zu 1.000 Menschen, in Fitnessstudios oder Kinos muss künftig nicht mehr kontrolliert werden, ob Besucher geimpft, getestet oder genesen sind. In Seniorenheimen, Diskotheken oder auf Volksfesten gilt die 3G-Regel im Kreis Bamberg inzidenzunabhängig aber weiterhin. Das Robert Koch-Instituts (RKI) meldet für den Landkreis Bamberg aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35.

In der Stadt Bamberg war wegen der stabil niedrigen Inzidenz bereits am vergangenen Montag eine verpflichtende 3G-Regel weggefallen.

05.40 Uhr: Inzidenz im Landkreis Coburg wieder unter 100

Der Landkreis Coburg hat bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zu gestern die Marke von 100 wieder unterschritten. Mit 89 verzeichnet die Region jedoch nach wie vor das höchste Corona-Infektionsgeschehen in Oberfranken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 13.10.21, 03.11 Uhr). Demnach folgt hinter dem Kreis Coburg der Landkreis Forchheim mit einer Inzidenz von 79. Die beiden niedrigsten Werte meldet das RKI für den Großraum Bamberg: Die Stadt Bamberg hat eine Inzidenz von 31, der Landkreis Bamberg eine von 35.