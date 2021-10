Corona-Ticker Oberfranken: Nur ein Landkreis über 100er-Inzidenz

14.54 Uhr: 33 Corona-Infizierte in Pflegeheim im Landkreis Bamberg

In einem Pflegeheim im Landkreis Bamberg sind inzwischen 33 Menschen positiv auf Corona getestet worden. Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich um 20 Bewohner und 13 Beschäftigte. Drei Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Eine Bewohnerin ist am Wochenende verstorben. Für den Betreiber sei es derzeit ein "riesen Kraftakt" den Betrieb aufrecht zu erhalten, sagte ein Sprecher des Landratsamtes dem Bayerischen Rundfunk. Mit der Unterstützung durch Leiharbeitsfirmen könne derzeit noch eine Auslagerung von Bewohnern verhindert werden. In dem betroffenen Seniorenheim gibt es bereits seit knapp zwei Wochen ein Ausbruchsgeschehen. Heute findet eine dritte Reihentestung in der Einrichtung statt.

14.01 Uhr: Wunsiedel verzeichnet den niedrigsten Inzidenzwert

In Oberfranken haben sich im Vergleich zu gestern 52 Menschen mit Corona infiziert. Das geht aus den aktuellen Zahlen (Stand: 05.10., 08.00 Uhr) des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen hervor. Eine Person ist seit gestern in Oberfranken im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Oberfranken erfassten Todesfälle stieg damit auf 1.676. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Oberfranken 66.

Der Landkreis Wunsiedel weist aktuell den niedrigsten Inzidenzwert in Oberfranken auf. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Wunsiedel aktuell 37,5. Etwas höher liegen die Städte Bamberg (41,7) und Coburg (44,1). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz weist aktuell nach wie vor der Landkreis Kulmbach auf. Dort beträgt der Wert heute 116,2. Dahinter folgen die Landkreise Kronach (104,0) und Coburg (94,7).

07.29 Uhr: Ab heute 3G-Regel im Landkreis Bayreuth

Auch im Landkreis Bayreuth gilt ab heute wieder die 3G-Regelung. An drei aufeinanderfolgenden Tagen wurde die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 überschritten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt. Das bedeutet, dass zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen – ob privat oder öffentlich – nur noch Geimpfte, Genesene oder getestete Personen dürfen. Dazu gehören beispielsweise Veranstaltungen bis 1.000 Personen in nicht privaten Räumlichkeiten, Sportstätten und Fitnessstudios. Auch in Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos, Museen und bei Ausstellungen greift die 3G-Regelung. Ebenso in der Gastronomie, dem Beherbergungswesen, den Hochschulen und Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Anbieter, Veranstalter und Betreiber sind zur Überprüfung der vorzulegenden Impfnachweise, Genesenen-Nachweise oder Testnachweise verpflichtet, teilt das Landratsamt mit. In Bayern gibt es derweil massive Lockerungen der Corona-Regeln für Veranstaltungen mit 2G oder 3G plus.