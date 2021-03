Corona-Ticker Oberfranken: Drei weitere Infektionen bei Medi

16.16 Uhr: Drei weitere Corona-Fälle bei Medi

Nach einer breit angelegten Reihentestung der Beschäftigten des Bayreuther Unternehmens Medi liegen nun die Ergebnisse vor. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wurden 908 Mitarbeitende getestet. Drei davon waren positiv, sie befinden sich in Quarantäne.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass 13 Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Daraufhin wurde eine Reihentestung der gesamten Belegschaft organisiert. Im Unternehmen gebe es seit langem ein umfassendes Hygienekonzept, individuell zugeschnitten auf die jeweiligen Anforderungen, heißt es aus dem Unternehmen. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden nun noch weitere Anpassungen vorgenommen, heißt es weiter. Ein Großteil der Mitarbeitenden der Verwaltung befindet sich ohnehin im Homeoffice. Die Firma Medi stellt unter anderem Kompressionsstrümpfe und Sportmode her.

16.06 Uhr: Wunsiedel hat weiterhin höchsten Inzidenzwert

In Oberfranken sind innerhalb eines Tages 161 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen mitteilt, beträgt der Inzidenzwert im Bezirk heute (Stand: 01.03.21, 08.00 Uhr) 116. Der Durchschnitt in Bayern liegt bei 66. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 ist in Oberfranken seit gestern (28.02.21) um weitere zwei auf insgesamt 1.298 seit Ausbruch der Pandemie angestiegen.

Der Landkreis Wunsiedel verzeichnet deutschlandweit nach wie vor die höchste 7-Tage-Inzidenz. Im Vergleich zu gestern ist der Wert von 293 auf 286 gesunken. Der Landkreis Coburg meldet weiterhin das niedrigste Infektionsgeschehen in Oberfranken. Hier haben sich in den vergangenen sieben Tagen knapp 40 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert.