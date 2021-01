Corona-Ticker Oberfranken: Kostenlose Fahrten zu Impfzentren

18.30 Uhr: Stadt Bayreuth Corona-Hotspot in Oberfranken

In Oberfranken haben sich seit gestern weitere 82 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 28.596 gestiegen. Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet die Stadt Bayreuth mit 292,85. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat die Stadt Bamberg mit 59,45. 924 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit gestern kamen 27 Todesfälle dazu.

17.17 Uhr: Impfzentrum Hof gestartet

Das Hofer Impfzentrum hat den Betrieb aufgenommen. Bis zum Abend werden die ersten 20 Frauen und Männer aus Stadt und Landkreis Hof geimpft. Morgen sollen weitere 45 Personen folgen. Landrat Oliver Bär (CSU) und Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hoffen, dass der Hersteller des Impfstoffs die Lieferengpässe möglichst schnell beheben kann. Heute hat die Region 500 Impfdosen erhalten, am Freitag soll eine weitere Lieferung kommen. Das Team des Impfzentrums an der Ernst-Reuter-Straße in Hof könnte täglich 500 bis über 700 Impfungen durchführen, so Landrat Bär. Die Impfbereitschaft der über 80-Jährigen in der Region Hof ist groß: Von den 12.500 Seniorinnen und Senioren haben sich bereits 5.700 für die Impfung im Zentrum angemeldet.

In den Alten- und Pflegeheimen in Stadt und Landkreis Hof haben die mobilen Impfteams bereits mehr als 3.100 Bewohner und Pflegekräfte geimpft. Gleichzeitig startete heute die zweite Impfrunde für 200 Menschen in den Heimen.

13.34 Uhr: Gratis-Masken für pflegende Angehörige im Kreis Coburg

Pflegende Angehörige erhalten im Landkreis Coburg ab kommender Woche kostenlose FFP2-Masken. Wie das Landratsamt mitteilte, können Hauptpflegepersonen drei FFP2- oder vergleichbare Masken nach telefonischer Anmeldung bei der Stadt- beziehungsweise Gemeindeverwaltung abholen, in der die Pflegebedürftigen ihren Wohnsitz haben. Vorzulegen ist eine Bestätigung der Pflegekasse mit Angabe des Pflegegrads, heißt es in der Pressemitteilung. Die kostenlosen FFP2-Masken stellt das Gesundheitsministerium zur Verfügung.

11.08 Uhr: Rotes Kreuz stellt 5.000 FFP2-Masken

Das Rote Kreuz in Bayreuth stellt Bedürftigen kostenlos 5.000 FFP2-Masken zur Verfügung. Wie es in einer Mitteilung heißt, wolle der Kreisverband so dafür sorgen, dass ärmere Bürger trotz der seit Montag geltenden FFP2-Masken-Pflicht noch einkaufen und den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. 2.600 Masken kommen demnach aus dem Bestand des Kreisverbandes Bayreuth, 2.400 weitere stammen vom Landesverband. Die Masken werden in der Stadt Bayreuth per Post und im Landkreis über die Gemeinden verteilt. Wie es aus dem Bayreuther Rathaus auf Nachfrage des BR heißt, müssen sich die Bedürftigen nicht selbst um die Masken bemühen. Vielmehr würden sie von der Stadt angeschrieben. Grundlage seien Daten, die beispielsweise dem Sozialamt oder Jobcenter vorliegen. Das Angebot ergänze das Kontingent für pflegende Angehörige, das über den Freistaat bereitgestellt und ebenfalls über die Stadt abgewickelt werde. Es sei die ureigene Aufgabe des Roten Kreuzes, die Schwächeren in der Gesellschaft zu unterstützen, so der Vorsitzende der Kreisverbandes Bayreuth, Peter Maisel.

10.23 Uhr: Polizei löst Corona-Party auf

Die Polizei hat in Bamberg eine Corona-Party aufgelöst. Wie die Beamten mitteilen, wurden sie am Montagabend auf eine Wohnung in der Innenstadt aufmerksam, aus der lautes Geschrei und Musik drang. Durch das geöffnete Fenster habe es nach Marihuana gerochen. In der Wohnung hätten sich neben den beiden Bewohnern noch drei weitere Personen befunden, die angaben etwas zu feiern. Die Polizisten stellten rund drei Gramm Marihuana sicher und stellten sowohl Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- als auch gegen das Infektionsschutzgesetz.