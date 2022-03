Corona-Ticker Oberbayern: Landsberg schränkt Hotline ein

Donnerstag, 31. März 2022

13.52 Uhr: Impfstelle in Poing ab 1. April geschlossen

In der Außenstelle Poing des Impfzentrums Ebersberg kann man sich nur noch heute impfen lassen. Ab morgen ist sie geschlossen. Der Landkreis reagiert damit auf die rückläufige Nachfrage. Das Impfzentrum selbst wird es aber weiterhin geben, ebenso die mobilen Impfeams und den Impfbus, der in den einzelnen Gemeinden Halt macht. Auch die niedergelassen Ärzte "stellen sicher, dass jeder, der sich impfen lassen möchte, die Möglichkeit dazu hat", wie das Landratsamt betont.

08.20 Uhr: Landsberg am Lech schränkt Hotline-Betrieb ein

Ab sofort ist die Rufnummer der Corona-Hotline im Landratsamt Landsberg an den Wochenenden und Feiertagen nicht mehr erreichbar. Das hat der Landkreis jetzt bekannt gegeben. Mit dem angekündigten Auslaufen der meisten "Corona Maßnahmen", am 2. April 2022, sei das Anrufaufkommen zurückgegangen. Die aktuellen Anfragen beträfen in der Hauptsache nur noch die Themen Quarantäne, Freitestungen, Quarantänebescheide. Die Rufnummer 08191-129-1680 ist ab sofort an Wochenenden und Feiertagen nicht mehr besetzt. Die Corona-Hotline des Landratsamtes Landsberg am Lech ist noch zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Freitag: 08:00 Uhr bis 12.00 Uhr. Am Wochenenende und an Feiertagen gibt es keinen Betrieb mehr. Daneben gibt es noch die E-Mail-Adresse corona@lra-ll.bayern.de, die für Fragen zu Corona zur Verfügung steht.