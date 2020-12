Corona-Ticker Oberbayern: 45 Corona-Tote und 1.119 Neuinfizierte

05.01 Uhr: Anton Hofreiter in Peru für den Weihnachtsmann gehalten

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wurde nach eigenen Angaben während des Studiums in Peru von Kindern für den Weihnachtsmann gehalten. "Wenn ich in der Stadt auf der Straße unterwegs war, riefen die Kinder: 'Papa Noel'. Anscheinend sah ich ihrer Vorstellung vom Weihnachtsmann sehr ähnlich - ein großer Mann mit Bart und langen Haaren", sagte der Bundestagsabgeordnete dem Nachrichtenportal watson. Das Spiel der Kinder habe er gerne mitgemacht, erzählte Hofreiter weiter. "Ich habe mir einen Vorrat an Süßigkeiten zugelegt und hatte immer was Kleines in der Tasche." Die Kinderaugen werde er aber nicht nur aus diesem Grund nicht vergessen. "In Südamerika habe ich auch gesehen und erlebt, was Armut heißt: Ich traf Kinder, die mit sechs Jahren unter katastrophalen Bedingungen auf Bananenplantagen arbeiten mussten. Ihnen helfen nicht ein paar Süßigkeiten."Seine Erlebnisse hätten ihn darin bestärkt, Politiker zu werden. "Unser Auftrag ist, dafür zu sorgen, dass es überall fair zugeht, dass Kinder Kind sein dürfen - nicht nur an Weihnachten", betonte der Grünen-Politiker.

Mittwoch, 23.12.2020

18.00 Uhr: 45 Tote und 1.119 registrierte Neuinfektionen

In Oberbayern sind seit gestern 45 Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) erhöht sich damit die Zahl der Todesfälle insgesamt auf 2.001. Das LGL zählt mit Stand von heute Morgen außerdem 1.119 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Oberbayern seit gestern. Die Gesamtzahl der Fälle liegt jetzt bei 116.913. In den letzten sieben Tagen hat es in Oberbayern 9.448 Neuinfektionen gegeben, damit liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Oberbayern bei 200,56. Unter den Städten und Landkreisen des Bezirks Oberbayern hat momentan der Landkreis Mühldorf am Inn die höchste 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit einem Wert von 257,18, gefolgt vom Landkreis Pfaffenhofen/Ilm mit 250,34 und der Landeshauptstadt München mit 236, 62, der Landkreis München liegt knapp dahinter bei 228,83. Im Landkreis Ebersberg ist der Wert auf unter 200 gesunken und liegt jetzt bei 176,41.

17.30 Uhr: Digitale Gottesdienste in München

Mit digitalen Gottesdiensten und Christmetten unter strengen Auflagen begehen die Kirchen in Bayern in diesem Jahr das Weihnachtsfest. Die Feiern finden nachmittags oder am frühen Abend statt, teils unter freiem Himmel. Viele werden live im Internet, im Radio oder Fernsehen übertragen, damit möglichst viele Gläubige wenigstens von zu Hause aus teilnehmen können.

Kirchgänger müssen spätestens um 21.00 Uhr zu Hause sein - denn von da an gilt bis morgens um 5.00 Uhr bayernweit eine nächtliche sogenannte Ausgangssperre.

Der ökumenische Weihnachtsgottesdienst mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Kardinal Reinhard Marx soll Heiligabend um 16.00 Uhr in der Jugendkirche "Vom guten Hirten" in München-Haidhausen gefeiert werden. Er wird live im Internet übertragen. Die Messe im Münchner Liebfrauendom mit dem katholischen Erzbischof von München und Freising, Marx, soll von 19.00 Uhr online gezeigt werden. Als Zeichen der Hoffnung wollen zahlreiche katholische und evangelische Gemeinden am 24. Dezember zudem um 22.00 Uhr in Bayern die Glocken läuten. Landesbischof Bedford-Strohm predigt außerdem am ersten Feiertag morgens in der Münchner Kirche St. Matthäus.

An Heiligabend um 20.10 Uhr überträgt zudem die ARD "Das Wort zum Heiligabend", eine fünfminütige ökumenische Ansprache von Bedford-Strohm, der auch Vorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist, sowie Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.

13.20 Uhr: Besuchsverbot im Krankenhaus Agatharied

Für das Krankenhaus Agatharied (Hausham/Lkr. Miesbach) gilt ab sofort ein Besuchsverbot. Das wurde notwendig, nachdem seit dem gestrigen Abend fünf Patienten positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet wurden, obwohl ein erster Test bei deren Aufnahme jeweils negativ ausgefallen war, teilte das Krankenhaus mit. Außerdem wurde für einzelne Stationen ein teilweiser Aufnahmestopp verhängt. Die Behandlung von Notfallpatienten ist nicht eingeschränkt, so das Krankenhaus. In dringenden Notfällen könnten Ausnahmen vom Besuchsverbot zugelassen werden, das sei im Einzelfall mit der zuständigen Station zu besprechen.

9.50 Uhr: Münchner Kammerspiele rechnen im April mit Spielbetrieb

Die Chefin der Münchner Kammerspiele rechnet in der Corona-Pandemie erst wieder im April mit der Aufnahme des normalen Spielbetriebs. "Wir gehen nicht mehr davon aus, dass wir im Januar ins analoge Spielen kommen, und bereiten uns darauf vor, dass das vielleicht auch im Februar und März nicht möglich sein wird", sagte Barbara Mundel einer Münchner Zeitung: "Gleichzeitig wird jedoch weiter eifrig geprobt."

Digitale Formate seien angesagt. "Wobei wir nicht einfach Inszenierungen eins zu eins von der Bühne nach Hause streamen wollen, sondern vor allem damit beschäftigt sind, neue digitale und hybride Theater-Formate zu entwickeln", sagte Mundel. Dafür hätte sie sich Experten ans Haus geholt, die in Workshops Kompetenzen im digitalen Bereich vermittelt hätten.

9.45 Uhr: Corona-Inzidenz in München sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in München geht weiter zurück: Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 236,6 (Dienstag: 273,4). Das ist die Zahl der Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner.

8.40 Uhr: Polizeikontrolle in Ausgangssperre: 16-Jähriger landet im Inn

Am Dienstag gegen 21.30 Uhr wollten Beamte der Polizei Rosenheim einen Radfahrer in Stephanskirchen wegen der Corona-Ausgangssperre kontrollieren. Der Radler versuchte, der Kontrolle zu entkommen und fuhr mit seinem Fahrrad Richtung Inndamm. Die Beamten verfolgten ihn zu Fuß und konnten ihn einholen. Da der 16-Jährige ausweichen wollte, fuhr er eine Böschung hinab – und fiel daraufhin in den Inn. Die Polizeibeamten zogen den Rosenheimer samt seinem Fahrrad aus dem Wasser. Da der Mann durch den Sturz ins Wasser unterkühlt war, wurde noch ein Rettungsdienst geholt, bevor der Jugendliche seinem Vater übergeben wurde. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Dienstag, 22.12.2020

19.08 Uhr Flüchtlingsheim in Warngau unter Quarantäne

In Warngau ist eine Asylunterkunft unter 14-tägige Quarantäne gestellt worden. Dort war ein Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Er und sein Zimmernachbar verbringen ihre Quarantäne in einer anderen Unterkunft im Landkreis, teilte das Landratsamt mit. In der Warngauer Einrichtung leben 50 Bewohner, darunter 17 Kinder. Damit sie an die frische Luft gehen können, wurde ein Bauzaun um das Gebäude errichtet, so das Landratsamt.

15.45 Uhr: 123 Anzeigen bei Kontrollen innerhalb eines Tages in München

Bei ihren Corona-Kontrollen hat die Münchner Polizei von gestern Früh bis heute Früh in der Stadt und im Landkreis 123 Verstöße angezeigt, in 31 Fällen war die nächtliche Ausgangssperre missachtet worden. Laut Präsidium gab es in diesem Zeitraum insgesamt 2.300 Kontrollen. Im Stadtteil Au wurde der Polizei ein Seminar gemeldet, das ohne Masken stattfand. Eine Streife stellte 14 Frauen und Männer fest, die an der Schulung teilnahmen. Sie erhielten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, das Seminar wurde von der Polizei beendet.

14.38 Uhr: 28 Tote und über 1000 Neuinfektionen in Oberbayern

In Oberbayern sind seit gestern 28 Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Laut LGL erhöht sich damit die Zahl der Todesfälle insgesamt auf 1.956.

Das LGL zählt außerdem 1.044 Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit gestern. Die Gesamtzahl der Fälle liegt jetzt bei 115.794.

In den letzten sieben Tagen hat es in Oberbayern 10.085 Neuinfektionen gegeben, damit liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Oberbayern bei 214,08.

Unter den Städten und Landkreisen des Bezirks Oberbayern hat weiterhin die Stadt München die höchste 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit einem Wert von 273,41, dahinter folgt der Landkreis Mühldorf am Inn mit einem Wert von 258,91 und der Landkreis Ebersberg mit einem Wert von 253,4.

12.30 Uhr: Ansturm auf Schnelltests in München

In München zeichnet sich wenige Tage vor Weihnachten ein deutlicher Ansturm auf die Schnelltest-Stationen ab, das berichten mehrere Betreiber. Mittlerweile gibt es sogar Corona-Teststationen in Table-Dance-Bars oder Diskotheken, etwa im Bahnhofsviertel, wo Schnelltests ab 30 Minuten (mit fünf Minuten Wartezeit) angeboten werden. Die Schnellteststation im Wintergarten des "Pacha Club" am Maximiliansplatz gibt es zwar schon seit Ende November, die Anzahl der gebuchten Termine ist auch dort in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Derzeit lassen sich dort täglich mehr als 1.000 Menschen für 39 Euro testen, sagt Betreiber Alexander Spierer.

Im Hackerhaus in der Sendlinger Straße führt ein zehnköpfiges Team aus Arzthelfern, Studierenden der Medizin und Ärzten die Tests durch. Wer sich dort testen lassen will, muss sich ebenfalls vorab online anmelden, die Gebühren von 45 Euro aber erst vor Ort entrichten. Derzeit werden mehrere hundert Menschen pro Tag getestet und danach umfassend über Inkubationszeit etc. aufgeklärt. Dadurch sei die Kapazitätsgrenze derzeit erreicht, erklärt der ärztliche Leiter Alexander Auer.

10.45 Uhr: Region Ingolstadt: Zahl der Intensivbetten wird knapp

Die Zahl der freien Intensivbetten wird auch in der Region Ingolstadt knapp. Bis Montagabend gaben mehrere Kliniken dem BR gegenüber Auskunft zu den Kapazitäten. Im Ingolstädter Klinikum, dem viertgrößten Krankenhaus in Bayern, sind laut Klinik-Sprecher Hartmut Kistenfeger derzeit vier Betten frei. Die Notfallversorgung soll aber sichergestellt sein. Man könne je nach Auslastung flexibel umschichten. Zudem musste man bislang keine Patienten abweisen. Im Gegenteil: Man habe sogar Patienten von anderen Krankenhäusern übernommen. Am Montag wurden 70 Corona-Patienten in Ingolstadt behandelt.

In den Kliniken im Naturpark Altmühltal ist die Zahl der freien Betten ähnlich. In der Klinik Kösching sind aktuell vier Intensivbetten frei, in Eichstätt gibt es derzeit ein freies Bett.

10.15 Uhr: BR überträgt Christmette aus Eichstätt

Die Diözese Eichstätt hat in einer Mitteilung verkündet, dass die diesjährige Christmette am Heiligabend aus der Schutzengelkirche in Eichstätt live übertragen wird. Ab 22 Uhr überträgt der Hörfunk des Bayerischen Rundfunks den Gottesdienst in der Nacht des 24. Dezember, bei dem wegen der Ausgangssperre nur die an der Christmette aktiv beteiligten Personen teilnehmen. Bischof Hanke wird die Predikt halten. Übertragen wird der Gottesdienst im Internet: www.bistum-eichstaett.de/live.

8.14 Uhr: Besonders viele Hartz-VI-Empfänger in München

In München beziehen derzeit rund 54.000 Menschen Hartz IV-Leistungen – das sind rund 20 Prozent mehr als im Februar. Damit ist die Landeshauptstadt wesentlich stärker betroffen als andere Regionen in Bayern.

Laut Annette Farrenkopf vom Jobcenter München hat das vor allem zwei Gründe: Zum einen sei München von einem "Super-Niveau" in der Arbeitslosigkeit aus gestartet. Dann wirke sich das auch deutlicher aus. Der zweite große Grund ist laut Farrenkopf, dass München eine Dienstleistungsstadt sei, wo es viele Selbstständige gebe. Viele von ihnen kommen aus dem Kultur- und Messebereich. Der zweite große Sektor ist der Tourismus und die Gastronomie. Gerade dort haben viele Menschen niedrige Löhne. Oft reicht das Kurzarbeitergeld alleine nicht aus, um in einer teuren Stadt wie München leben zu können.

Montag, 21.12.2020

16.03 Uhr: Im bayerischen Oberland keine Engpässe in Kliniken

In den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau gibt es noch keine Engpässe bei der Betreuung von Corona-Patienten. Nach Informationen von RKI und DIVI sind in den Krankenhäuser dieser drei Landkreise maximal ein Drittel der vorhandenen Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Im Einzelnen melden Bad Tölz acht Patienten intensiv, davon vier beatmet (33 % der Kapazitäten), Garmisch Partenkirchen elf Patienten intensiv, davon vier beatmet (17,46 % der Kapazitäten), Weilheim-Schongau sechs Patienten intensiv, davon vier beatmet (26,09 % der Kapazitäten).

15.48 Uhr: 812 neue Corona-Fälle in Oberbayern

In Oberbayern hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus seit gestern um 812 Fälle erhöht. Damit liegt die Gesamtzahl der Coronafälle im Regierungsbezirk nun bei 114.750. Das meldet das LGL. 6 Menschen sind seit gestern mit oder an Corona gestorben.

Wie aus den Zahlen des LGL weiter hervorgeht, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern bei 216,33.Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert hat in Oberbayern nach wie vor die Stadt München (294,56), gefolgt von den Landkreisen Pfaffenhofen (265,93) und Mühldorf (240,78). Über der 200er-Marke liegen außerdem die Stadt Ingolstadt (216,9) sowie die Landkreise Ebersberg (214,41), Freising (206,1), München (204,87) und Erding (203,35).

12.16 Uhr: Polizei beendet mehrere Partys

Die Polizei hat am Wochenende in München mehrere Partys aufgelöst. In den Stadtteilen Schwabing und Forstenried fanden laut Präsidium am Samstag drei Feiern mit acht, elf beziehungsweise 13 Personen statt. Alle erhielten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Insgesamt führte die Münchner Polizei am Wochenende knapp 4.500 Kontrollen durch. Dabei wurden 371 Verstöße festgestellt, darunter 165 Verstöße gegen die Ausgangssperre.

10.30 Uhr: Hilfe für Pflege durch Fachkräfte aus Hotels und Gastronomie

Fachkräfte aus Hotels und Gastronomie sollen den Personalmangel in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen in der Corona-Krise lindern. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ruft seine Mitglieder dazu auf, Mitarbeiter dafür freizustellen. Damit wird ein Anfang Dezember in München gestartetes Projekt nun bayernweit ausgerollt, wie Landesgeschäftsführer Thomas Geppert sagte. Die Aktion sei mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt.

Der Grundgedanke hinter dem Aufruf ist, dass Personal aus Hotels und Gastronomie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen Aufgaben übernimmt, die nicht mit der direkten Patientenbetreuung zu tun haben, beispielsweise das Bettenmachen. So soll das Pflegepersonal entlastet werden und mehr Zeit für die Patienten und Bewohner haben. Hotels und Restaurants sind bereits seit Wochen wegen Corona geschlossen oder bieten nur To-Go-Essen und Trinken an. Interessierte können sich über die Plattform pflegepool-bayern.de melden.

In München stieß die Anfang Dezember gestartete Aktion auf reges Interesse. Innerhalb weniger Tage hätten sich mehr als 100 Menschen gemeldet, sagte Geppert.

