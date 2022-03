Corona-Ticker Oberbayern: DEL-Spiel des EHC München verschoben

Dienstag, 8. März 2022

12.00 Uhr: Heimspiel des EHC München wegen Quarantäne des Gegners verschoben

Das für diesen Dienstag angesetzte Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin ist coronabedingt verschoben worden. Beim Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seien weitere Covid-Fälle aufgetreten, woraufhin das zuständige Berliner Gesundheitsamt die Team-Quarantäne verlängert habe, teilten die Münchner am Montag mit. Ein Nachholtermin stand zunächst noch nicht fest.

Der Hauptstadt-Club musste sich bereits am vergangenen Donnerstag nach zahlreichen positiven Corona-Tests in der Mannschaft und im Trainerstab auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Team-Quarantäne begeben.

Montag, 7. März 2022

17.00 Uhr: Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit höchster Inzidenz in ganz Deutschland

Mit etwas mehr als 20 600 Neuinfektionen ist die Corona-Inzidenz in Bayern wieder gestiegen. Der Landkreis mit der bayernweit höchsten Inzidenz ist Garmisch-Partenkirchen mit 2981,5 - es ist zugleich der bundesweit höchste Wert unter den kreisfreien Städten und Landkreisen.

Die Aussagekraft der Daten gilt weiter als begrenzt. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht in den RKI-Daten erfasst werden. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürften zunehmend Menschen ihre Infektion nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigen lassen - in solchen Fällen fließt die Infektion nicht in die offizielle Statistik ein.