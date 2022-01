Corona-Ticker Oberbayern: Proben für Passionsspiele Oberammergau

Donnerstag, 6. Januar 2022

11.21 Uhr: Söder für Verschiebung von Rückrundenstart des FC Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich angesichts der vielen Corona-Fälle beim FC Bayern für eine Verschiebung des für Freitag geplanten Rückrundenauftakts gegen Borussia Mönchengladbach ausgesprochen. "Ich fände es besser, das würde verschoben", sagte Söder am Donnerstag dem TV-Sender Bild.

Seiner Einschätzung nach als Fußball-Fan wäre es «nicht wettbewerbsfair», wenn die Begegnung wie geplant stattfinden würde. "Wir werden erleben, dass es bei anderen Mannschaften auch so sein kann. Und deswegen wäre es besser, das würde verschoben werden."

Die Münchner haben erhebliche personelle Probleme. Bis Mittwochnachmittag waren im Profi-Kader des Bundesliga-Herbstmeisters neun Corona-Fälle bekannt. Das Eröffnungsspiel der Rückrunde gegen Mönchengladbach an diesem Freitag in München steht damit auf der Kippe.

9.43 Uhr: Oktoberfest im Sommer? Vorschlag stößt bei Polizei auf Unverständnis

Eine mögliche Vorverlegung des Oktoberfests in den Sommer ist bei der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern auf Unverständnis gestoßen. Im Juli sei kein anderes Großereignis in Bayern geplant, teilte der Landesvorsitzende der DPolG, Jürgen Köhnlein, am Donnerstag mit. "Es wäre aber auch die einzige Phase, in der rund 30.000 Polizistinnen und Polizisten im Freistaat dann am besten gleichzeitig ihren Resturlaub aus 2021, massenweise Überstunden aus den diesjährigen Einsätzen und ihren Jahresurlaub 2022 einbringen könnten."

Eine Vorverlegung des Oktoberfests würde die Einsatzbelastung der Polizei in Bayern nochmals erhöhen. Der Landesvorsitzende listete auf, dass die zu erwartenden ungenehmigten Corona-Protestzüge in den nächsten Wochen und anschließend die Sicherheitskonferenz in München, mögliche Fußball-Bundesligaspiele von acht bayerischen Clubs und die Passionsspiele in Oberammergau die Polizei in der ersten Jahreshälfte beschäftigen werden. Die Vorbereitungen des G7-Gipfels in Elmau seien schon im Gange, der Gipfel werde dann tausende Polizeibeschäftigte in eine wochenlange Urlaubssperre zwingen. Weiter gehe es mit der Innenministerkonferenz in Würzburg und den European Championships in München im August. Mögliche Demonstrationen im Jahresverlauf seien dabei noch nicht bedacht.

"Meine Kolleginnen und Kollegen kommen gar nicht mehr aus den Stiefeln und würden ihren Urlaub gerne dann nehmen, wenn sie ihn körperlich und mental am nötigsten haben und nicht, wenn sich irgendwann mal ein kleines Zeitfenster öffnet", sagte Köhnlein laut Pressemitteilung.

Die Stadt München prüft derzeit eine Vorverlegung des Oktoberfests, um eine erneute Absage wegen der Pandemie zu verhindern.

05.00 Uhr: Kita-Besuch nur mit Corona-Test: Neue Regeln nach Ferienende

Mit dem Ende der Schulferien gelten in den bayerischen Kindertagesstätten und Schulen neue Vorgaben mit Blick auf die Corona-Tests. Dabei sind die Änderungen an den Schulen minimal: Die bisherigen Testmodalitäten werden beibehalten, nur müssen sich nun auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig testen. Kita-Eltern jedoch müssen sich umgewöhnen: Wenn sie künftig nicht drei Mal in der Woche einen negativen Test bei ihren Kinder nachweisen, dürfen diese nicht mehr in die Einrichtungen kommen. Bislang waren diese Tests auf freiwilliger Basis nur empfohlen. Die Regelungen im Überblick:

Für Kita-Kinder:

Ab dem 10. Januar gilt zwar weiterhin keine Testpflicht in den Räumen der Kitas, aber eine Testnachweispflicht für die Sorgeberechtigten: Sie müssen drei Mal in der Woche "glaubhaft versichern", dass sie Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr mit negativem Ergebnis selbst zu Hause getestet haben. Die vom Freistaat per Berechtigungsschein bezahlten Tests müssen grundsätzlich montags, mittwochs und freitags erfolgen. Ist ein Kind an einem dieser Tage nicht anwesend, muss ein Test an dem Tag gemacht werden, an dem es wieder betreut wird.

Die Einrichtungen können dabei selbst entscheiden, ob die Eltern als Nachweis des Tests die Testkassette mit der negativen Ergebnisanzeige oder aber ein jedes Mal mit dem aktuellen Datum neu unterschriebenes Formular mitbringen müssen. Eine zunächst vorgesehene Videodokumentation bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der elterlichen Angaben hat das Sozialministerium in der Zwischenzeit wieder gestrichen. "Wir gehen dabei davon aus, dass die Personenberechtigten ihrer Testnachweispflicht nachgekommen sind, wenn sie dies entsprechend erklärt haben", heißt es zur Begründung.

Für Schülerinnen und Schüler:

Bislang waren Schüler, die doppelt geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen waren, von der regelmäßigen Testpflicht im Schulgebäude befreit. Angesichts der hohen Zahl von Infektionen und der als ansteckender eingestuften Omikron-Variante, die zudem teils den Impfschutz unterläuft, müssen auch sie nun wieder regelmäßig zum Teststäbchen greifen.

Konkret läuft das im Freistaat so ab, dass an den Grund- und Förderschulen zweimal pro Woche ein PCR-Pooltest gemacht wird. Dabei lutschen die Kinder an einem Tupfer - daher auch die Bezeichnung "Lollitest". Alle Tupfer werden gemeinsam mit dem sehr genauen PCR-Verfahren untersucht, bei einem positiven Befund wird das betroffene Kind durch Rückstellproben identifiziert.

Mittwoch, 5. Januar 2022

17.30 Uhr: Erste Leseprobe für Oberammergauer Passionsspiele

Unter Pandemie-Bedingungen starten in Oberammergau die Text-Proben für die Passionsspiele. Am Donnerstagabend (18.00 Uhr) treffen sich erstmals rund 150 Darsteller zur Leseprobe. Dabei sind alle, die eine Sprechrolle haben - und alle müssen vor der Probe einen Corona-Antigen-Test machen. Insgesamt 2.100 Oberammergauer und damit mehr als ein Drittel der gut 5.000 Einwohner wirken an der Aufführung mit, die am 14. Mai Premiere feiern soll. Bei Volks-Szenen sind 600 bis 800 Menschen auf der Bühne. Um mehr Abstand halten zu können, wird Spielleiter Christian Stückl das Volk für die Proben in zwei Gruppen teilen. Er will, dass jeder, der auf die Bühne kommt, vorher einen Test macht. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss zusätzlich zweimal die Woche einen PCR-Test vorlegen. Für die Mitwirkenden gilt 3G am Arbeitsplatz - die Gemeinde ist hier Arbeitgeber. Chor und Orchester proben schon seit November. Es ist der zweite Anlauf für die Premiere. Stückl hatte das berühmte Laienspiel von dem Leiden, dem Sterben und der Auferstehung Jesu 2020 wegen der Pandemie verschoben. Die Oberammergauer wollen es nun vom 14. Mai bis 2. Oktober dieses Jahres auf die Bühne bringen.

17.25 Uhr: Wegen Pandemie keine Christbaum-Abholung in Tittmoning

In Tittmoning im Kreis Traunstein müssen auch heuer die Christbäume selbst entsorgt werden. Wegen der Pandemie holen Stadt und Freiwillige Feuerwehr die Bäume nicht ab. Stattdessen ist am Städtischen Bauhof eine Sammelstelle eingerichtet, wo die Bäume kostenlos abgegeben werden können.

16.59 Uhr: Ferien und Feiertage bremsen Impfkampagne in Bayern aus

Zwischen den Jahren haben sich in Bayern deutlich weniger Menschen gegen Corona impfen lassen als in den Vorwochen. Die Zahl der wöchentlichen Impfungen im Freistaat sei zwischen 27. Dezember 2021 und 2. Januar 2022 auf rund 469.000 gesunken, teilte das Gesundheitsministerium in München am Mittwoch mit. Die Feiertage seien "als Delle in den täglichen Impfzahlen erkennbar", sagte eine Ministeriumssprecherin. Auch die Ferien spielten eine Rolle. In der Weihnachtswoche waren noch mehr als 700.000 Menschen pro Woche geimpft worden, vor Ferienbeginn Mitte Dezember rund 1,1 Millionen. Auch bei den Mitte Dezember begonnenen Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen in Bayern seien die Zahlen in der vergangenen Woche leicht gesunken, sagte die Sprecherin. Bisher hätten in Bayern mehr als 85.000 Kinder in dieser Altersgruppe eine erste Impfung erhalten, das entspreche einer Impfquote von rund 10,3 Prozent. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch waren in Bayern 70,3 Prozent der Gesamtbevölkerung im Freistaat durch Impfungen grundimmunisiert, eine Auffrischimpfung gegen Corona haben demnach bislang 39,6 Prozent aller Menschen in Bayern erhalten.

16.30 Uhr: Aufruf in Poing und Ebersberg, unangemeldeten Corona-Protestzügen fernzubleiben

Jede Woche treffen sich auch in Oberbayern Menschen, um unangemeldet gegen die Corona-Politik zu protestieren. Das Bündnis gegen Rechtsradikalismus im Landkreis Ebersberg und das Jugendreferat der Gemeinde Poing rufen dazu auf, diesen "Spaziergängen" fernzubleiben. Die überregionalen Initiatoren der Corona-Proteste nutzten die Pandemie als Vorwand, um Unruhe zu stiften, die Demokratie zu gefährden und die Gesellschaft zu spalten, heißt es in dem Aufruf. Eine Solidarisierung berge die Gefahr zu Instrumenten gefährlicher Strömungen zu werden. Ausdrücklich bekräftigen die Unterzeichner des Aufrufs das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Dieses Grundrecht werde aber von denen mit Füßen getreten, die solche Versammlungen unangemeldet organisieren und dabei andere verbal oder körperlich angreifen würden.

14.30 Uhr: Alkoholverbot in Miesbach und Holzkirchen

Ab morgen darf in Teilen von Miesbach und Holzkirchen draußen kein Alkohol mehr getrunken werden. Das Landratsamt Miesbach hat das verfügt, damit sich die Corona-Variante Omikron nicht so schnell ausbreitet. In Miesbach gilt das Alkoholverbot zwischen 16 und ein Uhr zum Beispiel vom Marienplatz bis zum Manhardtwinkl, am Rathaus-und am Stadtplatz. In Holzkirchen darf unter anderem am Bahnhof und am Markplatz kein Alkohol getrunken werden. Das Verbot gilt übrigens nicht für den Außenbereich von Gaststätten.

12.41 Uhr: Polizei stellt sich auf unangemeldete Corona-Demos ein

Die Polizei in Bayern stellt sich in zahlreichen Kommunen auf unangemeldete «Spaziergänge» und Zusammenkünfte von Gegnern der staatlichen Corona-Maßnahmen ein. Allein in München sollen am Mittwochabend nach Polizeiangaben rund 1.000 Beamte im Einsatz sein. Unterstützung bekommen sie von der Bundespolizei, die ihre Präsenz am Hauptbahnhof und an S-Bahnhöfen verstärken will.

Nicht nur in der Landeshauptstadt, auch in anderen bayerischen Städten und Gemeinden riefen Gegner der Corona-Maßnahmen zu sogenannten Spaziergängen zum Zeichen des Protests auf. Viele Städte haben aber nicht ortsfeste Kundgebungen verboten und den Teilnehmern von nicht angemeldeten Demonstrationen Bußgelder angedroht.

Dienstag, 4. Januar 2022

15.56 Uhr: Vormals Corona-Hotspot: Lage am Innklinikum entspannt sich, dennoch Sorge vor Omikron

Der Landkreis Mühldorf am Inn war noch vor ein paar Wochen bundesweit an der Spitze bei den Corona-Inzidenzwerten. Die Intensivbetten am Innklinikum mit den Standorten Mühldorf, Altötting und Burghausen waren voll belegt, teilweise mussten Corona-Patienten sogar in andere Landkreise oder Bundesländer verlegt werden. Zum Start ins neue Jahr zeigt sich die Lage etwas entspannter. Derzeit liegen an den Standorten des Innklinikums insgesamt acht Patienten aufgrund einer Corona-Infektion auf den Intensivstationen, sechs davon werden beatmet.

Ganz anders sah die Situation noch vor ein paar Wochen aus: Am 23. November beispielsweise wurden auf den Intensivstationen der Standorte Altötting, Mühldorf und Burghausen insgesamt 25 Patientinnen und Patienten versorgt, alle 25 mussten beatmet werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug an dem Tag im Landkreis Altötting 954,8 (aktuell: 206,0). Der Landkreis Mühldorf war mit 1.132,7 (aktuell: 226,6) ebenfalls unter den bayerischen Spitzenreitern. Obwohl sich die Lage im Vergleich zu Ende November deutlich entspannt hat, ist es nach Einschätzung von Klinik-Sprecher Bernhard Streit noch nicht an der Zeit aufzuatmen. "Erfreulicherweise gehen die stationären Aufnahmen von Covid19-positiven Patienten am Innklinikum Altötting und Mühldorf zurück. Wie sich die Werte in Verbindung mit Omikron entwickeln, kann man derzeit noch nicht beurteilen", so Streit auf BR-Anfrage. Das Innklinikum bereite sich deshalb erneut auf steigende Patientenzahlen vor.

15.28 Uhr: Noch keine Bußgeldbescheide gegen Demonstranten der Münchner Corona-Demo vom 29.12.

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat noch keine Bußgeldbescheide gegen Personen erlassen, die am 29. Dezember in München trotz Verbots gegen die Corona-Politik demonstriert hatten. Dies teilte das KVR auf BR-Anfrage mit. Laut Polizei wurden rund 700 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstellt. Die betroffenen Personen werden nun schriftlich angehört. Erst dann übergibt die Polizei die Anzeigen an die Bußgeldstelle des KVRs. Das KVR will die Anzeigen vorziehen und "umgehend bearbeiten". Trotzdem wird das Verfahren dauern, denn die Sachverhalte werden geprüft. Außerdem können sich die Betroffenen erneut äußern. Am Ende wird laut KVR die jeweilige Bußgeldhöhe festgelegt. Es könne ein Bußgeld bis zu 3.000 Euro verhängt werden.

14.53 Uhr: Nächste Corona-Fälle bei den Bayern: Sané und Upamecano positiv

Die Corona-Sorgen beim FC Bayern München werden kurz vor dem Bundesliga-Rückrundenstart immer größer. Am Dienstag wurden nun auch Leroy Sané und Dayot Upamecano positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Bundesligist am Nachmittag vermeldete. "Beiden Spielern geht es gut, sie befinden sich in häuslicher Isolation", teilten die Münchner mit.

Damit sind nun acht Corona-Fälle in den Reihen der Münchner Profis bekannt. Trainer Julian Nagelsmann wird die Bundesliga-Rückrunde am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach nach jetzigem Stand mit einem Rumpfaufgebot eröffnen müssen. Bereits am Neujahrstag hatten die Bayern die Infektionen von Malediven-Urlauber Manuel Neuer, Kingsley Coman (Dubai), Corentin Tolisso (Frankreich) und Omar Richards sowie von Co-Trainer Dino Toppmöller vermeldet. Am Montag folgten dann Lucas Hernández und Tanguy Nianzou.

Sollten noch weitere Corona-Fälle bei den Bayern hinzukommen, droht die Absage des Spiels am Freitag. Sobald ein Club weniger als 15 spielberechtigte Akteure (darunter mindestens ein Torhüter) aufbieten kann, kann die DFL einem entsprechenden Antrag zur Spielabsage stattgeben. Auf diese Regelung hatten sich alle Vereine geeinigt.

12.59 Uhr: Münchner Polizei meldet Dutzende Anzeigen und Platzverweise zu unangemeldeten Corona-Protest-Veranstaltungen

Zahlreiche Veranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen haben gestern Abend die Münchner Polizei beschäftigt. Dabei wurde Dutzende Personen angezeigt und Platzverweise ausgesprochen. Relativ ruhig war das Geschehen laut Polizei in der Innenstadt. Am Marienplatz hatten sich kurz vor 18 Uhr rund 15 Personen getroffen, die sich aber nach Ansprache durch die Einsatzkräfte wieder zerstreuten. Eine Stunde später sammelten sich rund 70 Personen am Odeonsplatz und bewegten sich ohne Kundgebungsmittel wie Kerzen oder Transparente Richtung Marienplatz. Der Start wurde von der Polizei als nicht angezeigte Versammlung bewertet. In diesem Zusammenhang wurden von 25 Anwesenden die Identitäten festgestellt und ebenso viele Platzverweise erteilt. Außerdem wurden zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet. Im Stadtteil Pasing kamen gegen 18 Uhr zunächst 20 Personen vor dem Rathaus zusammen. Nachdem sich die Gruppe in Bewegung gesetzt hatte, wuchs die Zahl nach Angaben der Polizei auf etwa 50 Teilnehmende an. Mindestabstände wurden demnach nicht eingehalten, keine Masken getragen. Einsatzkräfte hielten den Zug auf, dabei musste in acht Fällen auch unmittelbarer Zwang durch Schieben und Drücken angewendet werden. 44 Personen wurden wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung der Stadt München angezeigt. Zur präventiven Gefahrenabwehr hatte die Verwaltung auch für den Montag alle nicht angemeldeten stationären oder sich fortbewegenden Demonstrationen untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen gingen die Menschen friedlich nach Hause. Auch im Landkreis kamen Bürgerinnen und Bürger zu sogenannten Spaziergängen zusammen, unter anderem in Ottobrunn, Haar, Unterhaching, Oberhaching und Neuried, insgesamt 400 Personen. Auch hier zeigte die Polizei Teilnehmende wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz an, darüber hinaus verliefen die Zusammenkünfte störungsfrei.

In Erding versammelten sich 1.500 Menschen zu unangemeldeten Protesten und zogen durch die Stadt. Zu der angemeldeten Gegendemonstration unter dem Motto "Erding ist bunt", bei der sich ein Bündnis für die Impfung gegen Covid-19 und Solidarität stark machte, kamen knapp über 80 Teilnehmer. In Fürstenfeldbruck zogen circa 500 Menschen ohne Maske und ohne Mindestabstände einzuhalten durch die Stadt, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren.

Montag, 3. Januar 2022

23.32 Uhr: 1.500 Corona-Protest-Spaziergänger in Erding - Polizei löst Ansammlung auf

In Erding sind am Abend nach Polizeiangaben 1.500 Menschen aus Protest zu den Corona-Maßnahmen zu einem unangemeldeten Spaziergang zusammengekommen. Wie in den vergangenen Wochen trafen sie sich gegen 19 Uhr am Schrannenplatz und zogen anschließend durch die Stadt. Als die Personengruppe nach einer Stunde wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrte, erklärte die Polizei die Veranstaltung über Durchsagen für beendet und forderte die Anwesenden auf, den Platz zu verlassen. Zu besonderen Vorkommnissen sei es dabei nach jetzigem Kenntnisstand nicht gekommen, so ein Polizeisprecher. Zu der angemeldeten Gegendemonstration unter dem Motto "Erding ist bunt", auf dem sich ein Bündnis für die Impfung gegen Covid-19 und Solidarität stark machte, kamen knapp über 80 Teilnehmer. Der Veranstalter beendete die Versammlung nach eineinhalb Stunden gegen 20.30 Uhr.

16.51 Uhr: Euroleague-Partien von FC Bayern und Alba coronabedingt verschoben

Nach Corona-Fällen bei den gegnerischen Teams sind die für diese Woche angesetzten Euroleague-Partien der Basketballer des FC Bayern München und von Alba Berlin verschoben worden. Die Münchner hätten am Freitag bei Titelverteidiger Efes Istanbul antreten sollen, die Berliner wären am Donnerstag zuhause gegen Panathinaikos Athen gefordert gewesen. Zudem fällt die Partie Zalgiris Kaunas gegen Olympiakos Piräus aus. Panathinaikos, Efes und Olympiakos baten nach mehreren Corona-Fällen in ihren Teams um eine Verlegung, da sie nicht wie vorgeschrieben mindestens acht Spieler zur Verfügung haben. Zuletzt war coronabedingt auch das Spiel der Münchner bei Asvel Villeurbanne verschoben worden. Das Duell mit den Franzosen soll nun am 25. Januar (21.00 Uhr) stattfinden. Das für vorige Woche angesetzte Alba-Spiel bei Armani Mailand konnte ebenfalls nicht angepfiffen werden und wurde auf den 18. Januar (20.30 Uhr) verlegt.

16.46 Uhr: Mann ohne Maske soll im Zug Bundespolizisten angegriffen haben

Ohne FFP2-Maske und 3-G-Nachweis soll ein betrunkener Mann in Oberbayern im Zug Bundespolizisten angegriffen haben. Der 32-Jährige habe sich auf der Bahnfahrt bei Mühldorf am Inn geweigert, den Beamten seine Personalien zu nennen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Außerdem habe der Beschuldigte am Freitag die Polizeikräfte beleidigt und versucht, sie zu treten und zu beißen und einem Beamten die Dienstwaffe abzunehmen, hieß es.

Die Bundespolizisten hätten den Mann gefesselt und ihn zur Dienststelle gebracht. Dort stellten sie den Angaben zufolge fest, dass der Mann erst eine Corona-Impfung erhalten hatte und keinen negativen Schnelltest vorweisen konnte. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,64 Promille ergeben. Ein Teppichmesser, das die Beamten im Gepäck des Mannes fanden, stellten sie sicher. Gegen den 32-Jährigen wird wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

14.22 Uhr: Generalstaatsanwaltschaft München übernimmt Ermittlungen gegen Soldaten nach Drohvideo

Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München übernimmt die Ermittlungen gegen einen 29-jährigen Bundeswehrsoldaten, dem unter anderem vorgeworfen wird, in einem Drohvideo zu Straftaten aufgerufen zu haben. Bislang lag der Fall in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft Traunstein. Ein extremistischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft zur Begründung. Das Ermittlungsverfahren gegen den 29-Jährigen werde derzeit wegen des Tatverdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten geführt. Gleichzeitig betont die Anklagebehörde, dass in alle Richtungen ermittelt werde, "soweit strafrechtliche relevante Sachverhalte im Raum stehen". Der tatverdächtige Bundeswehrsoldat, der sich selbst als Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall bezeichnet, soll letzte Woche im Internet zwei Videos veröffentlicht haben. In einem wandte sich der Mann mit einem Ultimatum gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht für Bundeswehrangehörige. Was nach Ablauf des Ultimatums geschehen würde, blieb offen. In dem anderen trat er als Feldwebel auf und befahl seinen ihm untergebenen Soldaten, dass sie Teilnehmende an verbotenen "Spaziergängen" vor der Polizei schützen sollten. Der 29-Jährige wurde am Donnerstag (30.12.) in München festgenommen und am nächsten Tag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Staatsanwaltschaft Traunstein begründete die Freilassung damit, dass von dem Mann keine akute Gefahr ausginge und deshalb keine Haftgründe vorlägen.

12.22 Uhr: Markt Manching sagt Faschingsumzug und -gaudi ab

Der Markt Manching im Landkreis Pfaffenhofen hat den großen Faschingsumzug der Manchinger Vereine mit anschließender Faschingsgaudi auf dem Rathausvorplatz abgesagt. Dieser war für den Faschingssonntag (27. Februar) geplant.

"Es ist vernünftig und nach wie vor das Gebot der Stunde, die Kontakte einzuschränken", so Bürgermeister Herbert Nerb. Normalerweise beginnen die Vereine schon zum Jahreswechsel mit den Vorbereitungen: Für die aufwendig geschmückten Faschingswagen brauche es zahlreiche helfende Hände. Der Aufwand sei durch die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen jedoch nicht stemmbar, heißt es vonseiten des Markts.

Die Absage wurde bereits bei einem Treffen mit den großen Vereinen besprochen. Die Vorsitzenden stimmten der Entscheidung zu.

9.31 Uhr: Nur noch eine kommunale Teststation in Ingolstadt

Die Stadt Ingolstadt hat die beiden kommunalen Teststationen Auf der Schanz (Antigen-Schnelltest) und am Sportpark (PCR) zusammengelegt. Schnelltests und PCR-Tests sind ab heute, Montag, nur noch in der Teststation Auf der Schanz möglich. Am Sportpark werden ab sofort keine Testungen mehr angeboten, wie die Stadt heute mitteilte.

Tests sind grundsätzlich nur nach Voranmeldung möglich. Für den Standort Auf der Schanz können Termine online unter www.ingolstadt.de/corona gebucht werden. Bürgerinnen und Bürger, die Probleme bei der Online-Buchung haben, erhalten montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr Hilfe unter der Telefonnummer 0841 / 3 05-14 30.

Die kommunale Teststation hat von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag sind Tests von 8 bis 11 Uhr möglich. Ab dem Wochenende 8./9. Januar bietet die Teststation auch am Wochenende PCR-Testungen an.

Neben der kommunalen Teststation sind Tests weiterhin an den privaten Teststationen, bei Apotheken und Ärzten im Stadtgebiet möglich. Die baulichen Einrichtungen der Teststation am Sportpark bleiben zunächst erhalten, um sie bei Bedarf reaktivieren zu können.