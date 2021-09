Corona-Ticker Niederbayern: Impfen vor dem Supermarkt

16.13 Uhr: Mobile Impfaktion im Landkreis Freyung-Grafenau

Von morgen bis Freitag finden im Landkreis Freyung-Grafenau mobile Impfaktionen statt. Dafür steht am Bayerwald Rasthof an der B12 in Außernbrünst täglich von 15 bis 19 Uhr das mobile Impfteam bereit. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Das Landratsamt weist jedoch darauf hin, dass Wartezeiten möglich sind. Impfwillige sollten ihren Ausweis mitbringen, sowie - falls vorhanden - ihren Impfpass und gegebenenfalls ärztliche Unterlagen soweit notwendig, heißt es.

15.28 Uhr: Neue Öffnungszeiten der Teststationen im Landkreis Dingolfing-Landau

Ab heute gelten im Landkreis Dingolfing-Landau wieder die erweiterten Öffnungszeiten der Teststationen:

- PCR-Teststation Dingolfing (Industriestraße): Montag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr, Sonntag geschlossen

- Antigen-Schnellteststation Dingolfing (Auenweg 10, Dingolfing): Montag bis Freitag, 7 bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 16 Uhr

- Antigen-Schnellteststation Landau (Dr.-Godron-Str. 12, Westflügel Altenheim, Landau): Montag bis Freitag, 7 bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 16 Uhr

- Antigen-Schnellteststation Reisbach (Neumühlstr. 4, Haus der Bürger, Reisbach): Montag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

- Antigen-Schnellteststation Mengkofen (Am Schwebach 14, alter Kindergarten, Mengkofen): Montag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

- Antigen-Schnellteststation Simbach bei Landau (Eggenfeldener Str. 1, Rathaus, Simbach bei Landau): Montag bis Freitag, 7 bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

- Antigen-Schnellteststation Eichendorf (Marktplatz 14, Passage, Eichendorf): Montag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

- Antigen-Schnellteststation Frontenhausen (Vilsbiburger Str. 40, Alte Schule, Frontenhausen): Montag bis Freitag, 7 bis 12 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

- Antigen-Schnellteststation Pilsting (Landauerweg 9b, Pfarrheim, Pilsting): Montag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

Termine an den Stationen können gebucht werden über www.coronatest-dingolfing.de oder unter www.coronatest-dgf.de.

12.28 Uhr: BLLV begrüßt Schulstart in Präsenzform

Der BLLV Niederbayern begrüßt den Schulstart nächste Woche in Präsenzform. Yvonne Kirschner, Abteilungsleiterin von Schul- und Bildungspolitik des BLLV, sagte dem BR: "Wir freuen uns sehr, dass die Kinder wieder gemeinsam unterrichtet werden können, das ist sehr wichtig für die soziale Entwicklung". Einige Kinder hätten in den vergangenen zwei Jahren Defizite nachzuholen. Laut Kirschner wünsche man sich bei weiteren Überlegungen eine einheitliche Regelung der Corona-Maßnahmen an Schulen, unabhängig von der Inzidenz. Allen voran beschäftigt die Lehrkräfte derzeit das Thema, dass im Gegensatz zu den Lehrkräften viele Kinder noch nicht geimpft sind.

Eine Woche vor Schulstart bereiten sich die Schulen in Niederbayern auf anstehende Hygienemaßnahmen vor. Noch unklar ist, wie man mit Corona-Fällen umgehen soll. Heute beraten darüber die Gesundheitsminister der Länder.

09.49 Uhr: Sonderimpfaktion vor Kloster Weltenburg

Am kommenden Wochenende gibt es vor dem Kloster Weltenburg eine Sonderimpfaktion des Landkreises Kelheim. Dort wird am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr der Impfbus vor dem Haupttor des Klosters Halt machen. Das Impfangebot gilt dabei sowohl für Einheimische als auch für Touristen. Auf die vor Ort frisch Geimpften wartet im Anschluss ein Freigetränk am Kiosk der Klosterschenke Weltenburg. Eine Anmeldung zur Impfung ist nicht notwendig. Neben Erst- und Zweitimpfungen sind auch Auffrischungsimpfungen möglich. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson.

5.45 Uhr: 3G in Freyung-Grafenau

Über das Wochenende hat die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Freyung-Grafenau drei Tage lang über dem Grenzwert von 35 gelegen. Deshalb, so teilt das Landratsamt mit, gilt dort ab morgen die 3G-Regel. Auch, wenn laut Robert Koch-Institut (RKI), die Inzidenz heute wieder leicht gefallen ist. Sie liegt aktuell bei 34,5.

In Niederbayern hat nur noch der Landkreis Regen eine Inzidenz unter 35. Es ist der Kreis mit der niedrigsten Inzidenz in Niederbayern: Sie liegt laut RKI heute bei 16,8.