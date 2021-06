Corona-Ticker Niederbayern: Keine Maskenpflicht im Kreis Kelheim

15.28 Uhr: Passau hat in Niederbayern die niedrigste Inzidenz

Die Stadt Passau hat in ganz Niederbayern den niedrigsten Inzidenzwert. Laut dem Robert-Koch-Institut liegt dieser heute bei 3,8. Die höchsten Werte in Niederbayern haben die Landkreise Landshut (28,1) und Dingolfing-Landau (26,9).

14.47 Uhr: Kreismuseum auf dem Bogenberg wieder geöffnet

Das Kreismuseum auf dem Bogenberg im Landkreis Straubing-Bogen ist nach der corona-bedingten Pause ab heute wieder geöffnet. Es zeigt auch die Sonderausstellung "Viecher - Über Tiere und Menschen auf dem Land". Diese Schau setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, wie sich die Beziehungen zwischen Mensch und Tier im ländlich geprägten Raum in den vergangenen 200 Jahren verändert haben. So sind nach Ansicht der Ausstellungsmacher die Grenzen zwischen Nutztier und "Schädling" oder zwischen Haus- und Wildtier kulturell bestimmt und an manchen Stellen fließend.

Das Kreismuseum auf dem Bogenberg wurde 2009 komplett neu gestaltet. Es widmet sich unter anderem der Wallfahrt auf den Bogenberg. Sie zählt zu den ältesten Marienwallfahrten Bayerns. Außerdem befasst sich das Museum mit der Geschichte der Bayerischen Rauten. Die weiß-blaue Raute zierte ursprünglich das Wappen der Grafen von Windberg-Bogen. Nachdem dieses Adelsgeschlecht ausgestorben war, beerbten es die Wittelsbacher, damit auch die weiß-blauen Rauten.

9.15 Uhr: Theater des Kulturmobils kann auch in Hallen stattfinden

Pünktlich zum Start des Kulturmobils in Niederbayern am kommenden Wochenende darf das fahrende Theater bei schlechtem Wetter auch in der Halle spielen. Das machen die jüngsten Lockerungen der Bayerischen Staatsregierung möglich. Das fahrende Theater des Bezirks macht zum Auftakt am 12. Juni auf dem Dorfplatz in Hohenegglkofen Station. Bei schlechtem Wetter wird in die angrenzende Scheune ausgewichen. In Hohenegglkofen dürfen jeweils maximal 200 Personen die Vorstellungen besuchen. Im Freien gilt FFP2-Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, bei schlechtem Wetter auch am Sitzplatz. Nachmittags um 17 gibt es die Geschichte "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry. Abends um 20 Uhr wird Molières Komödie "Der Geizige" aufgeführt.