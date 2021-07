Corona-Ticker Niederbayern: Impfen ohne Termin in Deggendorf

09.10 Uhr: 40.000 Impfungen im Kreis Regen

Im Landkreis Regen hat es am Wochenende die 40.000ste Erstimpfung gegeben. Das teilte das Landratsamt mit. Damit sind im Landkreis rund 52 Prozent der Bürgerinnen und Bürger erstgeimpft - zieht man den Anteil der Kinder, für die noch kein Impfangebot besteht, ab, sind es sogar rund 60 Prozent.

Die Beteiligung an den mobilen Impfterminen, mit denen das Personal des Impfzentrums seit letzter Woche durch die Orte im Landkreis "tourt", ist allerdings nach wie vor schleppend. Am Wochenende haben sich in Viechtach, Teisnach und Kirchberg im Wald insgesamt 569 Menschen impfen lassen. Es hätte allerdings mRNA-Impfstoffe für mehr als 2.500 Menschen gegeben. "Wir hatten natürlich auf mehr Impfungen gehofft", sagt der ärztliche Leiter des Regener Impfzentrums Dr. Stefan Brücklmayer.

Das Impfzentrum habe inzwischen auch allen Menschen, die sich online zum Impfen angemeldet hatten und "scheinbar noch keinen Termin bekommen haben oder wahrnehmen konnten", einen Termin angeboten. 7.000 Einladungen wurden verschickt. Bisher haben aber nur 177 der Angeschriebenen die Einladung angenommen. Brücklmayer geht davon aus, dass die Mehrzahl der Betroffenen sich bereits beim Haus-oder Betriebsarzt hat impfen lassen. Mobile Impftermine gibt es diese Woche im Landkreis Regen wieder in sieben Orten.