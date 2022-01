Corona-Ticker Niederbayern: Impfbusse Kelheim mit neuem Fahrplan

09.00 Uhr: Fahrpläne der Impfbusse im Kreis Kelheim stehen bis Ende Februar fest

Im Zeitraum vom 10. Januar bis 25. Februar machen die Impfbusse im Kreis Kelheim mit den mobilen Impfteams in insgesamt 20 verschiedenen Kommunen des Landkreises Halt. Dadurch und durch die Möglichkeit einer Impfung in den Impfzentren in Kelheim und Mainburg, können Impfungen montags bis freitags an vier unterschiedlichen Orten im Landkreis durchgeführt werden, teilt das Landratsamt heute mit.

Der Fahrplan sieht vor, dass ein Impfbus in fünf ausgewählten Orten, an denen dieses mobile Angebot in der Vergangenheit stark nachgefragt wurde, mindestens zwei Tage am Stück Station macht. Der zweite Impfbus wird seinen Standort täglich wechseln. Die Termine stehen auf der Homepage des Landkreises Kelheim.