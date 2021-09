Inzidenzen, Impfquote, Intensivpatienten: Corona-Lage in Bayern

Die vierte Welle innerhalb der Corona-Pandemie gilt als die Welle der Ungeimpften. Auch in Bayern ist sie in vollem Gange und trifft dort auf ungeimpfte Schüler und eine im Bundesvergleich unterdurchschnittliche Impfquote.

So ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schüler in Bayern stark gestiegen. Durch die Tests, die nach dem Schulstart in der vergangenen Woche nun wieder regelmäßig stattfinden, wurden offenbar zahlreiche Infektionen mit leichtem Krankheitsverlauf bekannt, die in den Sommerferien unbemerkt blieben.

Inzidenzwerte unter Kindern und Jugendlichen steigen stark

Die Sieben-Tage-Inzidenz unter den 6- bis 11-Jährigen ist dadurch von 149 auf 191 und damit um 42 Punkte gestiegen. Unter den 12- bis 15-Jährigen ist ein Anstieg von 175 auf 202 zu verzeichnen. In fast allen anderen Altersgruppen ist die Inzidenz hingegen rückläufig. Das geht aus den Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor.