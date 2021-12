Corona-Impfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren in Niederbayern

Der Landkreis Kelheim startet mit den Impfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren. In Zusammenarbeit mit der IZ-Bayern GmbH, die die Impfzentren im Landkreis betreibt, wird ein Kinderimpftag durchgeführt. Er findet am Samstag, den 18. Dezember, von 09.30 bis 22.00 Uhr statt. Es können 460 Impftermine für Kinder vergeben werden. Eine Terminvereinbarung unter 09441/207-6940 ist zwingend notwendig, heißt es vom Landratsamt.

Regen verimpft voraussichtlich ab Mittwoch

Auch der Kreis Regen stellt schon jetzt die Weichen für die Impfung von Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren. Die Mitarbeiter im Impfzentrum rechnen mit der Lieferung des Kinderimpfstoffes bis zum Montag (20.12.21), sodass das erste Impfangebot voraussichtlich am Mittwoch (22.12.21) bestehen wird. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Im Impfzentrum Regen wird es mittwochs und freitags einen Familienimpftag geben. Die Kinderimpfungen sind nur mit telefonischer Terminvereinbarung möglich. Termine können unter der Rufnummer 09921-96096777 vereinbart werden.

Gleichzeitig bereitet sich der Landkreis Rottal-Inn auf die Impfungen von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren vor. Sie sollen ab dem 18. und 19. Dezember erfolgen. Impfinteressierte Eltern sollen sich unter u12-impfung@rottal-inn.de anmelden.

Freyung-Grafenau: Interesse über Kontaktformular bekunden

Um bei Vorbestellungen des Impfstoffes besser planen zu können, hat das Landratsamt Freyung-Grafenau nach eigener Angabe ein Kontaktformular auf seiner Internetseite eingerichtet. Eltern können über das Formular Interesse an einer Impfung für ihre Kinder bekunden und Daten für die Kontaktaufnahme für eine spätere Impfung hinterlassen. Das Landratsamt wird dann auf die Interessenten zukommen. Eltern sprechen am besten mit dem behandelnden Kinderarzt oder der Kinderärztin, wann die Impfung für das Kind als sinnvoll erachtet wird, rät das Landratsamt Freyung-Grafenau.

Passau: Vorabanmeldung in Online-Portal

Im Passauer Impfzentrum wartet man auf den speziell für Kinder entwickelten Impfstoff von Biontech. Schon jetzt kann man sich über das eigens für die Impfung von Fünf- bis Elf-Jährigen eingerichtete Online-Portal auf der Webseite der Stadt Passau anmelden. Für Personen, die keinen Zugang zur Online-Registrierung haben, gibt es unter der Nummer 0851/396-850 eine telefonische Anmeldemöglichkeit. Für Kinder, die an chronischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen leiden, sollte ein Termin bei der Kinderklinik Dritter Orden Passau vereinbart werden, die extra dafür eine Covid-Impfsprechstunde anbietet.

Dingolfing mit Kinderimpftag am 29. Dezember

Am Mittwoch, den 29. Dezember, findet im Impfzentrum in Dingolfing zu den üblichen Öffnungszeiten ein Kinderimpftag statt. Er ist ausschließlich für Fünf- bis Elfjährige gedacht. Verabreicht wird der Kinderimpfstoff von Biontech. Es werden Kinder- und Jugendärzte vor Ort sein. Sie klären die Kinder und Eltern auf und nehmen sich Zeit für Fragen. Voraussetzung ist die rechtzeitige Lieferung des Impfstoffs. Schon jetzt kann ein Termin per Telefon unter der Nummer 08731/9102630 vereinbart werden - nicht über das Internet.