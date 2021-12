Corona-Hilferuf bei Erziehern: "Wir wollen nicht verbrennen"

Ein leuchtendes "SOS" strahlt auf dem Kornmarkt in Nürnberg in den Abendhimmel – ein symbolischer Hilferuf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen in der Corona-Pandemie. Denn sie fühlen sich nicht ausreichend vor dem Virus geschützt und wünschen sich klare Corona-Richtlinien und Mindeststandards. Die Aktion vor dem Gewerkschaftshaus soll dazu beitragen, dass der Politik ein Licht aufgeht und sie für Verbesserungen sorgt.

Erzieherinnen fühlen sich nicht ausreichend geschützt

"Die Infektionszahlen sind weiterhin auf einem dramatischen Hoch, doch der Schutz der Kolleginnen und Kollegen im Sozial- und Erziehungsdienst ist noch immer mangelhaft", kritisierte Katja Klose-Harrer, zuständige Gewerkschaftssekretärin bei Verdi im Bezirk Mittelfranken. Die Beschäftigten wollten durch die Mehrbelastung in der Corona-Pandemie nicht verbrannt werden. Zusätzliches Personal könne helfen, meinte die Nürnberger Erzieherin Magdalena Dürr. "Alle wollen, dass so viele Beschäftigte wie möglich im Arbeitsfeld des Sozial- und Erziehungsdienstes bleiben und diesen nicht frustriert verlassen." Dann müsse auch etwas passieren, so Dürr.