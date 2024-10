Chaos am Münchner Airport: Langes Wochenende und lange Schlangen

Warteschlangen am Flughafen München haben am Donnerstag bis weit vor das Terminal 2 hinausgereicht. Passagiere berichteten von Wartezeiten von bis zu 2,5 Stunden. Der Flughafensprecher sprach dagegen von 1,5 Stunden. Man wolle, "dass das abgestellt wird", hieß es am Freitag aus Kreisen der bayerischen Staatsregierung. Alle Beteiligten seien aufgerufen, das Problem in den Griff zu bekommen.

OB Dieter Reiter fordert Niveau eines 5-Sterne-Flughafens

Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) äußerte sich kritisch. Er könne "mit der derzeitigen Performance des Münchner Flughafens überhaupt nicht zufrieden sein", sagte er. "Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn ich mal wieder länger als eine Stunde auf mein Gepäck warten muss. Es ist höchste Zeit, dass wir wieder auf das echte Niveau eines 5-Star-Airports kommen!"

München hält mit 23 Prozent den kleinsten Anteil am Flughafen, die Bundesrepublik hat 26 und der Freistaat Bayern 51 Prozent.

Gewerkschaft: Lage für Beschäftigte untragbar

Die Regierung von Oberbayern, die für die Durchführung der Sicherheitskontrollen zuständig ist, betonte, dass die Wartezeiten nicht an Mangel oder Ausfällen beim Personal oder Kontrollgeräten gelegen hätten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern verwies darauf, dass die Lage auch für die Beschäftigten "untragbar" sei. "Bereits vor Monaten haben wir auf die schlechten Arbeitsbedingungen hingewiesen, die zu diesen unhaltbaren Situationen beitragen", sagte der Landesvorsitzende Bernhard Stiedl. Er kritisierte "Überlastung des Personals, unzureichende Ressourcen und unfaire Arbeitszeiten".

Mehrere Faktoren für lange Warteschlangen

Bei dem Chaos seien "mehrere Faktoren zusammengekommen", sagte Flughafensprecher Henner Euting. Schon länger bekannt seien die Umbauarbeiten auf moderne Geräte an den Sicherheitskontrollen, was zu Engpässen führe, erklärte er im Interview mit Bayern 3. Dazu komme, dass durch Bauarbeiten die Flughafen-S-Bahn S8 nicht regelmäßig alle 20 Minuten komme. Dadurch kämen immer wieder Passagiere in großen Pulks am Flughafen an, wo sie dann auf die Sicherheitskontrollen treffen.

Euting erklärte, es werde alles Mögliche in Bewegung gesetzt, damit das kommende Wochenende besser werde.

Wegen des Tags der Deutschen Einheit sei das gesamte lange Wochenende hindurch mit einem erhöhten Passagieraufkommen zu rechnen, hatte zuvor ein Flughafensprecher dem BR unter Hinweis auf das Oktoberfest und den "Brückentag" gesagt.

Passagiere können sich nicht wehren

Auch Luftfahrtexpertin und Chefredakteurin des Branchenmagazins "aero Telegraph" Laura Frommberg nahm auf Bayern 3 Stellung. "München war immer so das Musterkind und plötzlich läuft es da nicht mehr so richtig", erklärte sie.

Der Münchner Flughafen habe mit mehreren Problemen bei der Abfertigung der Passagiere zu kämpfen: Zum einen sei es in einer Region, in der viele gutverdienende Menschen lebten, noch schwieriger, Bodenpersonal zu rekrutieren. Zum anderen habe es im Frühjahr einen Wechsel des Abfertigers gegeben. So etwas ziehe immer einen "Rattenschwanz an Anpassungen" nach sich. "Ich glaube, man ist trotzdem optimistisch, dass München das über kurz oder lang in den Griff kriegt", so die Fachjournalistin, die auch von einer "Verkettung ganz vieler unglücklicher Umstände" sprach.

Reisende haben laut Frommberg richtige gute Möglichkeit, sich gegen lange Schlangen zu wehren.

Hunderte Passagiere verpassten ihren Flieger

Bei den chaotischen Zuständen am Terminal 2 verpassten nach Angaben der Lufthansa am Donnerstag rund 750 Menschen ihren ursprünglich gebuchten Flug. 60 Flüge seien verspätet gestartet. Bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag sprach Flughafenchef Jost Lammers von einem "sehr ungewöhnlichen Anreiseverhalten der Passagiere", die teils schon acht Stunden vor dem Start an den Airport kämen. Warum das so ist, darüber könne er nur spekulieren – man sei noch auf Ursachensuche. Wenn diese Fluggäste dann aber ausgerechnet zu Stoßzeiten auch noch in die Sicherheitskontrollen drängen, werde es eng im Terminal 2.

Deshalb werden Reisende nun gebeten, nicht früher als drei Stunden vor dem Abflug zu kommen. Bei Spitzenbelastungen will man Passagiere mit dem Bus für die Sicherheitskontrollen ins Terminal 1 bringen. Schon Freitagvormittag werden die Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover dort kontrolliert, um die Situation zu entzerren.

Für die Probleme gestern hat sich der Flughafenchef ausdrücklich entschuldigt. "Das entspricht in keinster Weise unserem eigenen Qualitätsanspruch als Premiumairport", versicherte er.