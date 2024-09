Stacheldrahtzaun sichert das Gelände vom Flughafen in München ab. Im Hintergrund ist der Tower zu sehen (Symbolbild)

04.09.2024, 19:39 Uhr Bildbeitrag

Brite randaliert im Flugzeug – Zwischenlandung in München

Übler Zwischenfall auf dem Flug in den Urlaub: Ein 36-jähriger Brite hat an Bord eines Flugzeugs derart randaliert und mehrere Personen leicht verletzt, sodass sich die Crew für eine Zwischenlandung in München entschied.

Von Frank Jordan