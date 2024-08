Von München nach München: Lufthansa-Flug musste umkehren

Kurioser Reiseverlauf: Nach etwa acht Stunden landeten 292 Passagiere in einem Lufthansa-Flieger am vergangenen Freitag wieder in München – wo sie zuvor abgeflogen waren. Das bestätigte ein Sprecher der Lufthansa.

"Vorsorglich" musste die Maschine nach München zurückkehren

Der Sprecher teilte auf BR24-Anfrage schriftlich mit, dass der Airbus A350-900 auf dem Weg nach Tokio aus technischen Gründen "vorsorglich" nach München habe zurückkehren müssen. Grund dafür sei eine Unregelmäßigkeit in der Hydraulikanzeige gewesen, hieß es seitens der Lufthansa.

"Die Sicherheit unserer Passagiere und Crews hat stets oberste Priorität", so der Sprecher der Lufthansa. Die 292 Passagiere an Bord des Flugzeugs hätten die Maschine "regulär verlassen" und seien im Anschluss auf andere Flüge umgebucht worden.

Flugzeug drehte über dem Kaspischen Meer um

Es habe sich um eine Landung mit Prioritätsstatus gehandelt, die üblicherweise automatisch von Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht begleitet werde. Laut einem Tracking verschiedener Flugradar-Anbieter war die Maschine über dem Kaspischen Meer zwischen Kasachstan und Aserbaidschan umgekehrt.

Maschine inzwischen wieder in Betrieb

Nach einer technischen Untersuchung sei das Flugzeug mittlerweile wieder in Betrieb, sagte der Sprecher. Die Fluggesellschaft teilte weiterhin mit, dass sie die Unannehmlichkeiten bedauerten.

Mit Informationen von dpa