Langes Wochenende und Wiesn: Riesige Warteschlangen am Flughafen

Warteschlangen am Flughafen München haben am Donnerstag bis weit vor das Terminal 2 hinausgereicht. Passagiere berichteten von Wartezeiten bis zu 2,5 Stunden. Der Flughafensprecher spricht von 1,5 Stunden.

Am Flughafen wird es eng: Langes Warten vor Sicherheitskontrolle

Auch in den nächsten Tagen müssen sich Passagiere am Flughafen München auf längere Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen einstellen. Es gebe das ganze lange Wochenende ein erhöhtes Passagieraufkommen, sagte ein Sprecher dem BR unter Hinweis auf das Oktoberfest und den "Brückentag".

Als Ursache für die Probleme werden mehrere Faktoren genannt: Die Sicherheitskontrollen werden seit längerem nach und nach modernisiert und stehen deshalb nicht mit voller Kapazität zur Verfügung. Airlines wie etwa die Lufthansa auf ihrer App weisen nach Angaben des Flughafensprechers ihre Kunden aktuell darauf hin, dass sie mehr Zeit einplanen und früher kommen sollen. Das führe dazu, dass in den Peak-Zeiten am Vormittag und am Nachmittag noch mehr Passagiere gleichzeitig da seien.

Ein weiterer Punkt seien Bauarbeiten an der S8 und die damit verbundene geänderte Taktung. Dadurch kämen "stoßartig" besonders viele Passagiere an. Das alles ergebe in Verbindung mit dem langen Wochenende samt Brückentag eine schwierige "Gemengelage".

Passagiere berichten von 2,5 Stunden Wartezeit und verspätetem Abflug

Besonders lange mussten Passagiere bereits am späten Donnerstagvormittag warten. Augenzeugen berichten dem BR von zweieinhalb Stunden Verzögerung für den Check-in nach Paris. Der Flieger habe infolgedessen erst mit 40 Minuten Verspätung abheben können, so der Augenzeuge.

Sind es sonst rund 130.000 Passagiere täglich am Münchner Flughafen, so seien es zur Wiesnzeit schon mal weit über 10.000 mehr, sagte Flughafen-Sprecher Wilhelm. So habe es bereits am vergangenen Sonntag sowie am vorletzten Montag lange Schlangen gegeben.

Flughafen-Sprecher: "Masse trifft auf engen Raum"

Die Wegeführung zu den Sicherheitskontrollen im Terminal 2 sei mit Bändern schon so effizient wie möglich gestaltet, und die Sicherheitsgesellschaft München (SGM) werde auch wieder alle zur Verfügung stehenden Schleusen besetzen, sagte der Flughafen-Sprecher am Freitag. Trotzdem bleibe es beim Grundproblem: "Masse trifft auf engen Raum." Man werde aber versuchen, die Wartenden so gut wie möglich zu betreuen und sie etwa wieder mit Getränken versorgen.