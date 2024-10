"Überwältigender" Kinostart: Autorin Margit Auer über Erfolg

Die Bücher der Serie "Die Schule der Magischen Tiere" wurden millionenfach verkauft und in über 25 Sprachen übersetzt. In vielen Teilen der Welt – etwa in Japan, Spanien oder der Türkei – lesen Kinder die Geschichten und verfolgen die Abenteuer der fiktiven Schüler, die mit magischen Tieren den Alltag meistern. Trotz des jahrelangen Erfolgs sagt die Autorin Margit Auer, die in Mühldorf am Inn geboren ist und seit Jahren in Eichstätt lebt, es sei "überwältigend", ihren Film auf der Leinwand zu sehen.

Seit vergangenem Donnerstag läuft die neueste Verfilmung der Kinderbuchserie "Die Schule der Magischen Tiere" nämlich in den Kinos. Und obwohl es nicht der erste Film zu ihrer Serie ist, sei die Autorin von dem Erfolg immer noch überrascht, wie sie im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erzählt.

Gespräche mit Kindern helfen Auer beim Schreiben

Das Erfolgsrezept von Margit Auer? Die Kinder in ihrer Welt abzuholen, so Auer. Die 57-Jährige versucht, dieselben Sorgen und Nöte in die Geschichten einfließen zu lassen, die Kinder auch in der Realität beschäftigen. Um die Kinder besser zu verstehen, habe sie viel mit ihnen gesprochen. Einige Ideen, die sich in solchen Gesprächen ergeben, würden zwar versanden, doch immer wieder würden die jungen Leserinnen und Leser wichtigen Input liefern.

Die Figur Mister Morrison etwa – der Inhaber der magischen Zoohandlung – ist auch durch den Austausch mit den Kindern zu dem geworden, was sie ist. "Die Kinder haben ganz viele Fragen gestellt, die mich dann auch weitergebracht haben, sodass meine Ideen gesprudelt sind – und sie sprudeln immer noch", erzählt Auer.

Ab November schreibt Auer wieder

Aktuell legt Auer eine Schreibpause ein, um den Terminen und Verpflichtungen rund um den Kinofilm nachgehen zu können. Die Schriftstellerin arbeitet auch bei den Filmen mit und liefert Input. Die Filmemacher würden sie dabei stets ernst nehmen, so Auer.

Ab November dann will sie sich wieder dem Schreiben widmen. Einen Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht. Bisher sind 15 Bände der Hauptreihe, neun Bände der Reihe "Die Schule der magischen Tiere – Endlich Ferien" sowie ein Sonderband erschienen.

Die Serie spielt an der Wintersteinschule, einer Schule in Deutschland, der genaue Ort wird nicht genannt. An der Schule werden die Kinder von magischen Tieren begleitet, die sprechen können. Die Figur Mister Morrison, Inhaber einer magischen Zoohandlung, übergibt den Kindern ihr Tier, darunter ein Fuchs, eine Schildkröte oder ein Pinguin. Gemeinsam meistern sie dann den Schulalltag.