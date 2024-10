Gekommen, um zu bleiben – Asiatische Hornisse breitet sich aus

Als im vergangenen November in Obernburg ein großes Nest der Asiatischen Hornisse entfernt wurde und die Tiere getötet wurden, war die Hoffnung vieler Imker: Damit ist die Ausbreitung vorerst gestoppt. Das hat sich als Fehlschluss erwiesen. Viel schneller als viele Experten es erwartet haben, breitet sich die Vespa velutina von Westen aus in Bayern aus.

Jüngster Beweis: ein riesiges Nest im Landkreis Haßberge – und damit weit weg vom eigentlichen Ausbreitungszentrum rund um Aschaffenburg. Die gute Nachricht: Den Experten gelang es, das mehr als medizinballgroße Nest in einer Baumkrone zu entfernen und luftdicht zu verpacken.

Hornissennest größer als Medizinball

In dicker Schutzkleidung steigen die Bamberger Wespenexperten Konrad Bauer, sein Sohn Christian und Andreas Bauer von der Berufsfeuerwehr Frankfurt in einen Krankorb. Der Auto-Kran hebt sie rund 15 Meter hoch in die Baumkrone in Gädheim im Landkreis Haßberge. Dort hängt es, hellbraun und deutlich größer als ein Medizinball: ein Nest der Asiatischen Hornisse mit hunderten Tieren. Für den Bamberger Wespenexperten Konrad Bauer ist es das erste Aufeinandertreffen mit der eingewanderten Tierart. "Man weiß nie, wie so ein Tier reagiert. Wir sind da oben im Korb, wir haben natürlich Schutzanzüge an, aber wir wissen nie, wie aggressiv sich die Tiere letztendlich verhalten."

Bedrohung für Artenvielfalt und Landwirtschaft

Für Menschen ist die grundsätzlich friedliche asiatische Hornisse normalerweise ungefährlich. Anders für Bienen. Die nämlich sind ihre Leibspeise. Die EU stuft das Insekt deshalb als eine der "gefährlichsten gebietsfremden invasiven Arten" ein, als Bedrohung für die Artenvielfalt und die Landwirtschaft. Seit dem vergangenen Jahr hat sich die asiatische Hornisse von Frankreich aus über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ins westliche Bayern ausgebreitet. Allein in diesem Jahr gab es laut der Online-Seite beewarned.de rund 30 bestätigte Sichtungen, die meisten im westlichen Unterfranken rund um Aschaffenburg. Einzelne Völker gibt es aber auch in Mittelfranken und Schwaben.

Imker in Sorge

Aufgespürt wurde das Gädheimer Nest von lokalen Imkern wie Birgit Peppel. Die Gädheimer Hobby-Imkerin zeigt uns ihre Bienenstöcke. Kaum sind wir da, taucht sie schon auf, die Vespa velutina. Mindestens doppelt so groß wie die Bienen, aber im Unterschied zur heimischen Hornisse mit einem fast gänzlich dunkelbraunen Körper, der nur von kleinen gelben Ringen unterbrochen wird. "Wie man sieht, ist die sehr geschickt, wendig und schnell", sagt die Imkerin. Bis zu 1.500 Bienen kann die geschickte Jägerin am Tag jagen. Verständlich, dass die bayerischen Imker in großer Sorge sind.