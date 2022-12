Chanukka: Vorbereitungen zum jüdischen Lichterfest in Würzburg

Jugendleiter fand in Würzburg zum jüdischen Glauben

Alexander Shif hat den Sabbanot, das gemeinsame Wochenende für die Jugendlichen aus ganz Bayern, organisiert. Auch Geflüchtete aus der Ukraine sind dabei. Alexander Shif selbst stammt aus St. Petersburg, ist dort geboren als es noch Leningrad hieß. Obwohl seine Eltern Juden waren, kam er mit dem jüdischen Glauben kaum in Berührung – bis er vor 24 Jahren in die jüdische Gemeinde nach Würzburg kam. "Für mich war Chanukka wahrscheinlich die erste Feier, die wirklich Gefühle ausgelöst hat. Diese Lichter in der Dunkelheit, tausende Jahre jüdische Geschichte, das war für mich was Besonderes. Und das war das erste große Fest, das wir zusammen mit Jugendlichen gestaltet haben", schwärmt er. Etwa 900 Mitglieder sind es zurzeit in der Würzburger jüdischen Gemeinde. Dank der herzlichen und warmen Atmosphäre hier, hat er sich zum ersten Mal jüdisch gefühlt, betont Alexander Shif. Er war es auch, der den Grundstein für die Jugendarbeit in Würzburg gelegt hat, als seine Tochter vor 20 Jahren geboren wurde.

Studenten veranstalten Latkes-Wettbewerb

Die Jugendlichen bereiten sich auch in ihrer Freizeit auf Chanukka vor und feiern das Fest gemeinsam. In der Studierendengruppe veranstalten sie "Cook Offs", wie Lea Shif sagt, Kochwettbewerbe. "Da schauen wir mal, wer die besseren Latkes kocht", lacht die 20-jährige Studentin. Neben den traditionellen jüdischen und sehr öligen Kartoffelpuffern backen die auch die typischen mit Marmelade gefüllten jüdischen Krapfen, die Sufjanijot. Für Lea zählt vor allem die Verbundenheit, die Gemeinschaft, die sie besonders während der Festtage in der Gemeinde spürt. Dazu gehört auch das gemeinsame Kerze anzünden mit der Studigruppe. "Das ist einfach ein schönes Ritual", sagt sie. Ähnlich wie für die Christen der Advent, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat.

Corona und Erkältungswelle: Gesangsprobe unter erschwerten Umständen

Aus dem großen David-Schuster-Saal, benannt nach dem ersten Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, tönt laute Musik. Hier findet am Sonntag nach dem Gottesdienst die große Chanukka-Feier statt. Lea Shif muss zum Singen auf die Bühne, Papa Alexander steht am Mischpult. Heute haben die Jugendlichen der Jüdischen Kunstakademie Juka ihre erste gemeinsame Probe. Erst Corona und jetzt eine Krankheitswelle haben das bislang verhindert. Zu dritt üben sie ein hebräisches Lied ein, das zu allen Feiern passt und gerne auf den Machanot, den jüdischen Ferienfreizeiten, gesungen wird. "Das ist nicht einfach, wir sprechen im Alltag kein Hebräisch", sagt Juka-Leiterin Vladlena Vakhovska. Nur sonntags haben sie Zeit zum Proben. Da kommt gerade eher Stress statt Vorfreude auf.

Tradition trifft Pop und Schlager

Als nächstes steht "Gimme, Gimme!" von ABBA auf dem Programm. Denn so gerne die jüdische Gemeinde in Würzburg ihre hergebrachten Traditionen lebt und feiert – ein bisschen frischer Wind kann auch an Chanukkah nicht schaden. So dürfen die Jugendlichen auch moderne Lieder zum Besten geben, die mit dem Judentum gar nichts zu tun haben. Lea hat sich "Strange" von Celeste für ihren Soloauftritt ausgesucht. Jugendleiterin Vladlena Vakhovska hat das mit Gemeindeoberhaupt Rabbi Jakov Ebert abgesprochen. "Ich habe gesagt, die Kids heutzutage, die können nicht nur traditionell. Die lernen, die haben Reli-Unterricht, die lernen jüdische Geschichte, Bräuche, Traditionen – klar, das muss sein. Aber sie sollen auch Freude haben", erzählt sie.

Brücken bauen zwischen Geschichte und Moderne

Die Jugend mitgestalten zu lassen, dafür hat sich auch Alexander Shif eingesetzt. Er habe mit Rabbi Jakov Ebert einige Konflikte bestreiten müssen, um die traditionellen Abläufe ein wenig auflockern zu dürfen, erinnert sich der Jugendleiter. Denn Chanukka ist eigentlich ein Fest, das für die Erhaltung jüdischer Werte steht. "Und heute: natürlich machen wir Party für Jugendliche, natürlich machen wir viel Spaß, viele Werte, die nicht unbedingt im Kern des Judaismus liegen, aber wir versuchen diese Brücke zu bauen zwischen unserer Geschichte, unseren wirklich wertvollen Werten und dem modernen Leben." Das ist dem Jugendleiter wichtig. Und auch dem Rabbi gefällt mittlerweile, was er hört und sieht. Mit einem wohlwollenden Nicken verlässt er die Gesangsprobe. Alexander Shif grinst zufrieden. Chanukka kann kommen.