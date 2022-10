Bürgerumfrage ergibt: Menschen leben gerne in Fürth

Fast 90 Prozent der Fürther leben gerne oder sehr gerne in der Stadt. Das hat nach Angaben der Stadt Fürth eine repräsentative Umfrage ergeben. Die ausführlichen Ergebnisse der Bürgerumfrage, die alle drei Jahre stattfindet, werden heute Nachmittag im Wirtschaftsausschuss vorgestellt.

Fürth sei lebenswert und grün

Demnach charakterisierten die rund 1.300 Befragten Fürth als eine "gemütliche" und "lebenswerte" Stadt der kurzen Wege mit viel Grün. Die Zufriedenheit mit der Stadtverwaltung bleibt mit 59 Prozent stabil. Aber die Antwort "sehr unzufrieden" habe sich im Vergleich mit der vorherigen Befragung von sechs auf zehn Prozent erhöht, heißt es in der Mitteilung. Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) führt das auf Probleme mit dem Service für Bürger bei Amtsgeschäften im Rathaus zurück. "Hier werden wir schnell ansetzen müssen, um diesen Wert wieder zu senken und die Situation in den Ämtern mit den lebensnotwendigen Serviceangeboten zu verbessern", sagte Jung.

Mehr Investitionen in Schulen und Wohnungen gewünscht

Ein weiteres Ergebnis sei, dass das Sicherheitsgefühl in der Stadt hoch sei, so Jung. Die Kleeblattstadt Fürth holte sich 2021 zum 18. Mal in Folge den Titel der sichersten Stadt Bayerns. 79 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich in Fürth sicher aufgehoben fühlen. Außerdem wünschten sich die Befragten, dass mehr Geld in Schulen, Wohnungen, Radwege und den Klimaschutz investieren wird. Mit dem Management der Corona-Krise im Rathaus seien 61 Prozent der Befragten zufrieden und nur sechs Prozent unzufrieden gewesen, heißt es.