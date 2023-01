Postzusteller im Warnstreik: Im Allgäu bleiben Briefkästen leer

Warnstreik bei der Deutschen Post: Millionen Briefe in ganz Deutschland bleiben liegen. Im Allgäu beteiligen sich etwa 200 Beschäftigte am erneuten Warnstreik bei der Deutschen Post. Betroffen sind davon vor allem Kempten, Sonthofen und Füssen, aber auch in Lindenberg und Lindau haben etliche Zustellerinnen und Zusteller die Arbeit niedergelegt, erklärte der zuständige Betreuer der Gewerkschaft Verdi, Robin Faber, im BR-Gespräch.

Ausweitung der Warnstreiks im Allgäu

Das Briefverteilzentrum werde an diesem Wochenende nicht bestreikt. Bereits seit Donnerstag läuft der Warnstreik in Sonthofen, am Freitag kamen die anderen Orte dazu. Bis Samstag soll die Aktion noch andauern, so Faber.

Forderung: 15 Prozent mehr Geld

Verdi fordert für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die rund 160.000 Tarifkräfte des Konzerns in Deutschland bräuchten angesichts der Inflationsraten einen Ausgleich, so Verdi. Der Stundenlohn der Post-Angestellten beginnt laut Faber bei 12,60 Euro, ein neu eingestellter Zusteller erhalte zunächst 14,50 Euro pro Stunde.

Die Post hat bislang kein Angebot vorgelegt. Die Tarifverhandlungen sollen am 8. und 9. Februar 2023 fortgesetzt werden. Bis dahin sind weitere Warnstreiks möglich.