Brennernordzulauf: Breite Front gegen Trasse "Limone"

Es knirscht im Dialogverfahren zum Brennernordzulauf

Die Planer der Bahn seien zu dem Gespräch in Ebersberg eingeladen worden, hieß es von den Veranstaltern. Wie Matthias Neumaier, Gesamtprojektleiter für den Brenner-Nordzulauf, dem BR-Studio Rosenheim mitteilte, sei man dieser Einladung aber nicht gefolgt, weil man die Begründung für die Vorwürfe, also die Argumente von Brandmeier, vorher nicht bekommen habe. So sei eine seriöse Vorbereitung nicht möglich gewesen. Neumaier bedauert, dass man offenbar unterschiedliche Vorstellungen von Dialog habe. Die Bahn habe die Dialogforen früh gestartet, in diesen seien gemeinsam die Kriterienkataloge erarbeitet worden, nach denen die Trassenauswahl erfolgte. Beim Blick auf zwei Jahre Dialog mit vielen Bürgern und Gemeindevertretern komme er zu dem Schluss, dass er es genau so wieder machen würde.

Bahn sieht keinen Grund für Neubewertung

"Limone steht, Limone bleibt die Auswahltrasse", so Neumaier wörtlich. Es gebe neben lautstarkem Widerspruch auch viel Zuspruch für diese Entscheidung. Limone schaffe weitaus weniger Betroffenheiten als die anderen Trassen, habe weniger Auswirkungen auf die Wohnbebauung. Die gewählte Trasse werde nun optimiert, dazu diene das neu besetzte Dialogforum. In der Phase "technische Vorplanung", in der man sich nun befinde, würden Varianten untersucht, die Lage und Höhe der Trassenführung optimiert. Es könnten auch Tunnel verlängert oder Einschnitte vertieft oder verändert werden. Konkret werde derzeit geprüft, ob der Saalachtunnel südöstlich von Grafing verlängert werden sollte, oder ob zusätzliche Einschnitt die bessere Variante darstellen. Ende des Jahres soll dann die Vorzugstrasse feststehen, die beim Eisenbahn-Bundesamt eingereicht wird.

Kommunen bereiten "Kernforderungen" vor

Eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme sind die sogenannten "Kernforderungen", also Forderungen, die über die gesetzliche Vorgabe für den Brennernordzulauf hinausgehen. Diese können von den Landkreisen und Kommunen erarbeitet und dem Bundestag vorgelegt werden. Der muss dann über die Finanzierbarkeit des gewünschten Projekts entscheiden. Ein Beispiel für eine solche Kernforderung könnte die Untertunnelung des Inns nördlich von Rosenheim sein, wie sie vom dortigen Landratsamt voraussichtlich eingereicht wird.